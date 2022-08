Dancing with the Stars: Zimány Linda, Rubint Réka és Kulcsár Edina is táncolnak az új évadban

A műsorvezetők maradnak.

A TV2-n ősszel startol majd el a Dancing with the Stars harmadik évada: az már korábban biztossá vált, hogy az online háttérműsort Gelencsér Tímea vezeti majd. Augusztus 8-án, este jelentette be a TV2 egy online sajtótájékoztató keretén belül (ahol először, hosszú percekig ezüstösen csillogó nyúljelmezben lévő táncosok ugráltak például ABBA-dalokra), hogy kik lesznek a további szereplők. A műsort továbbra is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András vezetik majd.

Az alábbi celebek szállnak versenybe:

Kulcsár Edina

Vavra Bence

Papp Dorci

Bárdosi Sándor

Zimány Linda

Iván Bence paralimpikon

paralimpikon Rubint Réka

Somhegyi Krisztián

Csobot Adél

Kökény Attila

A zsűri összetétele változott: Ördög Nóra maradt az előző évadokból, ahogy Bereczki Zoltán is. Hozzájuk csatlakozik Szente Vajk és Juronics Tamás (ez egyúttal azt is jelenti, hogy Molnár Andrea és Kováts Gergely Csanád búcsúztak a zsűripulttól).