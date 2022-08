Varga Viktor egyszer meztelenül, celofánba tekerve hegedült a háztetőn

A látvány először a szüleit is meghökkentette, de az énekes szerint ők értették, mi történik.

Varga Viktor tegnap Szabó Dóra oldalán versenyzett a Pénzt vagy éveket! című műsorban, ahol is némileg váratlan történettel állt elő. A művész az évek során több különböző karakter bőrébe is belebújt, egyszer egy celofánba tekert zenészébe is.

Konkrétan egy hegedűst játszottam a háztetőn. Teleraktam magam ilyen abszurd módon celofánnal, meztelenül körbetekertem magam vele, a rudját is magamra tekertem, fölmásztam a háztetőre, ott hegedültem és ugye ezt felvettem

– magyarázta Varga, akit ekkor a szülei is megláttak.