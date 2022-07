Katie Holmes új filmjének a 16 éves lánya, Suri Cruise énekli a főcímdalát

A gimnazista lány egyelőre nem tervezi, hogy énekesnő lesz.

Katie Holmes íróként és rendezőként jegyzi legújabb, Alone Together című filmjét, aminek a női főszerepét is magára vállalta. A színésznő most elárulta, hogy Tom Cruise-zal közös 16 éves lánya, Suri Cruise énekli a romantikus filmdráma főcímdalát, ami az 1934-es Blue Moon című dal feldolgozása.

Holmes úgy fogalmazott, mindenből „a legmagasabb szintű tehetséget” szerette volna alkalmazni a film készítésénél, ezért kérte fel a lányát a feladatra.

Nagyon-nagyon tehetséges. Azt mondta, szívesen megcsinálja, úgyhogy felvettük a dalt, én pedig hagytam, hogy mindent úgy csináljon, ahogy akar. Általában így szoktam rendezni is, azt mondom: »Szerintem mindannyian ezt akarjuk – menj, csináld a dolgod«

–mondta Holmes.

Édesanyja azt mondja, bár Suri Cruise élvezi, hogy részt vehet a projektjeiben, egyelőre nem álmodik énekesi karrierről.