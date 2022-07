Jennifer Lopez és Ben Affleck titokban összeházasodtak

Jennifer Lopez és Ben Affleck áprilisban jegyezték el egymást (másodszorra), a hétvégén pedig hivatalosan is egybekeltek Las Vegasban. Mindezt maga az énekesnő osztotta meg rajongóival a saját híroldalán.

– kezdte írását JLo, arra utalva, hogy kedvesével közel két külön töltött évtized után találtak újra egymásra tavaly.

Az énekesnő beszámolója szerint Affleckkel Las Vegasba repültek, ahol négy másik párral együtt sorban álltak, hogy papíron is összekössék az életüket. Mint írja, alig jutottak be a kápolnába, mielőtt bezárt volna.

– zárta gondolatait az énekesnő.

A TMZ időközben megszerezte a pár házassági engedélyét is. A dokumentumok szerint július 16-án, szombaton történt a házasságkötés, a papírokat Benjamin Geza Affleck és Jennifer Lynn Lopez írták alá.

Jennifer Lopez just confirmed her marriage to Ben Affleck, sending out an email to fans.

She signs off with her new name: “With love, ⁰Mrs. Jennifer Lynn Affleck” pic.twitter.com/kxQDgUWsgx

— David Mack (@davidmackau) July 17, 2022