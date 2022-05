Amíg a VIA Gra együttes tagja volt, Herceg Erikának szerződés tiltotta, hogy teherbe essen vagy 55 kiló fölé hízzon

Késés esetén is szankciókra számíthattak a lánybanda tagjai.

Herceg Erika, az X-Faktor új mentora 7 éven át volt a VIA Gra nevű ukrán együttes oszlopos tagja, ahol mint kiderült, nagyon kemény szerződés kötötte a bandatagokat.

Az volt benne, hogy lehetőleg ne essünk teherbe vagy ne szüljünk gyereket, mert akkor nem tudunk kimenni a színpadra. Mi erről beszéltünk a producerrel akkor. Természetesen szülni kell, de akkor egyből cserélődik az a személy, mindegy, hogy mekkora frontember. Tehát hogyha én teherbe estem volna, akkor biztosan azt mondta volna, hogy Erika, bocs, de a VIA Gra nem arról szól, hogy egy terhes nő kimenjen a színpadra, mert nálunk ott stressz van és nagy a mozgás a színpadon

– mondta Lakatos Levente műsorában az énekesnő, aki cáfolta, hogy a férfiakkal való kapcsolattartást tiltották volna nekik, a versenysúlyukat viszont nagyon fontos volt megtartaniuk, ellenkező esetben szankciókra számíthattak.

Az én esetemben az volt az elvárás, hogy nem lehettem nehezebb, mint 55 kiló. A 171-172 centi magasságomhoz nekem a maximális súly az 55 kiló volt. Ha én ezt elkezdtem volna túllépni, büntetés járt volna, vagy akkor gyorsan le kellett volna fogynom

– magyarázta.

Hogy a büntetés miben nyilvánult meg súlygyarapodás esetén, arról az énekesnő nem tudott beszélni, mivel sosem lépte át a neki megszabott határt, annak viszont fültanúja volt, ahogyan a kolleganőit felszólították, hogy sportoljanak többet vagy egyenek kevesebb cukros ételt.

Késés esetén szintén járt a dorgálás, már 5 perc esetén is pénzbüntetést szabtak ki a bandatagokra. Herceg Erika ezt is mindig megúszta, mint mondta, ő akár 39 fokos lázzal is felszántotta a színpadot. Elmondása szerint volt rá példa, hogy egy fellépésen visszavonult a színpad mögé, összeesett, majd amikor ismét az ő része jött, visszarohant és folytatta a koncertet.

Én mindig mentem, mindig jobb akartam lenni. Nem mástól, hanem magamtól, aki vagyok épp perpillanat.

Ami az X-Faktort illeti, az új mentort hatalmas örömmel tölti el a frissen jött lehetőség, de nagyon fél is tőle. Mint mondja, hatalmas felelőssége van abban, hogy a mentoráltjaiból sikeres előadókat faragjon, ezért nagyon komolyan készül is az új szerepre.