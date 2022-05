Orgiák, tömegverekedések, Trump és Rihanna – bemutatjuk A$AP Rockyt

A$AP Rocky mélyszegénységben nőtt fel, többször is megjárta a börtönt. A GQ 2021 legszexibb férfijának nyilvánította, Rihanna pedig gyereket vár tőle. Divatikonnak tartja magát, és utálja, hogy az ízléstelen celebek elrontották a kedvenc ruhamárkáit.

Nem függök a zenétől, a divattól, sem a színészettől, mindegyiknek van helye a karrieremben. Nem az a fajta rapper vagyok, aki, miután sok pénze lesz, elcseszi. Minden pénzem arra költöm, hogy alkossak valami újat, legyen az termék, zene, film vagy bármi más. Nem vásárolok ruhákat, mindent a kedvenc összegemért kapok: ingyen.

A$AP Rocky ezt még 2018-ban mondta az Esquire magazinnak, ugyanebben az interjúban beszélt arról is, hogy saját maga volt a lakberendezője Beverly Hills-i otthonának, ami szerinte Tim Burton és Wes Anderson stílusának találkozása, és az ágyát is ő maga tervezte. Ezt csak azért emelte ki az interjúban, mert közvetlenül ezután beszámolt arról is, hogy szükség volt hatalmas ágyra az otthonában, mégpedig azért, mert

rengeteg orgiát tartott ott, melyek közül sokat fotókon vagy videón is megörökített.

A szexfüggőségéről nyíltan beszélő rapper korábban olyan sztárokkal alkotott egy párt, mint Kendall Jenner, Chanel Iman, Iggy Azalea, Rita Ora, most pedig Rihannával jár, akivel első közös gyermeküket várják.

A$AP Mob

A 33 éves A$AP Rocky – eredeti nevén: Rakim Athelaston Nakache Mayers – hatalmas utat járt be, hogy a világ egyik legtöbbet kereső rappere lehessen. Harlemben született egy szegény családba. Tizenkét éves volt, amikor apját drogügyletek miatt börtönbe zárták. Egy évvel később bátyját otthonuktól nem messze lelőtték, belehalt a sérülésekbe. Mayers anyjával és nővérével átmeneti szállásokon húzták meg magukat, tinédzser korára aztán őt is megtalálta a baj: két héten át börtönben kellett ülnie, miután letartóztatták drogkereskedelem miatt. Az itt szerzett élményei után döntött úgy, komolyan veszi a zene iránti érdeklődését.

A karrierje 2007-ben kezdődött, amikor New Yorkban megalakult az A$AP Mob elnevezésű kollektíva, amiben helyi fiatalok álltak össze különböző érdeklődési körrel: voltak köztük előadók, divattervezők és filmrendezők is. Egyre nagyobb hírnevet szereztek maguknak, az áttörést Rocky Purple Swag című száma jelentette, ami hirtelen berobbant a köztudatba és felkerült a zenei listákra is.

A Purple Swag megjelenése után lemezszerződést írt alá az RCA Records kiadónál, ahol később megjelent debütáló albuma, a Live. Love. ASAP, és nemsokára már olyan zenészekkel dolgozhatott együtt, mint Kendrick Lamar, Florence Welch, 2 Chainz, következő albumán pedig már a közreműködők közt volt Mark Ronson, Rod Stewart, Kanye West vagy Rihanna. Utóbbival közösen is felléptek az MTV VMA-n 2012-ben, ami már csak azért is emlékezetes, mert a rapper az előadás közben megmarkolta Rihanna fenekét.

A divat és A$AP Rocky találkozása

A divat A$AP Rocky munkásságának, de inkább egész lényének esszenciális részét képezi. Egy interjúban elmondta, nagyon hálás Kanye Westnek és Pharrell Williamsnek, mivel szerinte az ő divatiparban elért törekvéseik nélkül ma neki sem lenne létjogosultsága. A 2010 évek elején úttörőként kezdte el vegyíteni a hiphop kultúra stílusát a high fashion olyan elemeivel, mint például az ikonikus Goyard-táska, Gucci-kalap vagy éppen a Louis Vuitton-öv.

Akárcsak Rihannára, A$AP Rockyra is igaz, hogy bármilyen márkát vagy ruhadarabot visel, az már önmagában egy fashion statement, emellett olyan trendszetternek számít, mint mondjuk Kim Kardashian. Igaz, ez egyáltalán nincs ínyére, mivel többször is elmondta, hogy mennyire idegesíti a jelenség, hogy akármit vesz fel, rövid idő elteltével rengetegen néznek ki hasonlóan az utcákon. Az sem tetszik neki, hogy a celebek ,,beleártották” magukat a divatba, mivel szerinte elrontották az addig menőnek számító ruhamárkákat.

A celebek tönkretették számomra a divat lényegét. Régen rengeteget agyaltam azon, hogy mit vegyek fel, hogyan öltözködjek, aztán pedig arra lettem figyelmes, hogy a kedvenc márkáimban szaladgálnak a legnagyobb pozőrök és hírességek, akiknek persze rettenetes ízlésük van.

Az említett Esquire-interjúban elmondja azt is, hogy ő nem divatosnak tartja magát, hanem szerinte ő maga a divat. Egyik leghíresebb száma, a Fashion Killa videóklipjében Rihannával közösen szerepelnek, a videóban játékosan próbálgatnak különböző luxusmárkájú ruhákat, miközben Rocky a divatról rappel. Ő az első fekete férfi, akit a Dior divatház modellként szerződtetett, modellkarrierje után felcsapott tervezőnek is, olyan márkákkal dolgozott együtt közös kollekción, mint a JW Anderson vagy a Guess Originals, de tervezett már cipőt az Under Armournak is, márciusban pedig saját kreatívügynöksége, az AWGE a Mercedes Benzzel készít közös ruhakollekciót.

Példaképeihez, Kanye Westhez és Pharrell Williamshez hasonlóan A$AP Rocky sem csak a zenéhez vagy a divathoz ért. Ha nem is polihisztorként tartja magát számon, kétségtelen, hogy érdekli minden, ami tervezéssel, vizualitással és designnal kapcsolatos.

Bírósági ügyek, tömegverekedések és börtön

Amellett, hogy rövid idő alatt berobbant a köztudatba, és milliós szerződéseket írhatott alá, életét folyamatosan végigkísérte az erőszak, az agresszió és a balhék; jó néhány bírósági ügye volt azután is, hogy ismertté vált. 2012-ben letartóztatták, miután állítólag bunyóba keveredett Manhattanben egy másik rapperrel. Ugyanebben az évben beperelték, mivel a bírósági papírok szerint egy ruhaboltban fogyasztott kábítószert, majd rátámadt egy férfira. Ezt követően letartóztatták, mert zaklatni kezdett két fotóst, akik dokumentálni próbálták a történéseket.

Egy évvel később Rockyt amiatt jelentette fel egy nő, mert azt állította, a zenész megütötte őt egy fesztiválon. Könnyű testi sértés miatt nyomoztak ellene, majd miután egy tanú nem jelent meg a tárgyaláson, semmi nem lett az ügyből. 2014-ben a nő pert indított Rocky ellen, mivel szerinte mély traumát okozott számára az ütés, amit elszenvedett. A rapper mindvégig tagadta a vádakat, majd hozzátette, tudnia kellett volna a nőnek, hogy egy ilyen nagy fesztiválon számítani lehet hasonlóra. 2015-ben végül sikerült peren kívül megegyezniük.

2016-ban verekedésbe keveredett, miután nem akart beengedni egy férfit abba a liftbe, amiben ő is volt. Nem, ez nem az a Met-gála, amin Solange nekiesett Jay-Z-nek, az incidens Új-Zélandon történt. 2019-ben pedig tömegverekedésben vett részt, amit egy videó is rögzített. A felvételen úgy látszik, hogy a rapper egy üveget vág egy férfihez, miközben körülöttük dulakodás zajlik.

2019-ben történt az egyik legismertebb balhéja, aminek köszönhetően két hetet töltött rács mögött Svédországban, szintén verekedés miatt. Az incidensből nemzetközi diplomáciai ügy kerekedett ki, miután az akkori amerikai elnök, Donald Trump személyesen járt közben az ügyében (Kanye West és Kim Kardashian kérésére). Cikkünk megszületésének pillanataiban pedig épp egy novemberi lövöldözés miatt tartóztatták le Los Angelesben.