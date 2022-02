Britney Spears után Amanda Bynes gyámsága is véget érhet

2013 óta gondozzák szülei a színészt.

Úgy néz ki, nemsokára feloldják Amanda Bynes gyámságát. A színész sajtósa jelentette be a hírt, hogy szülei számára elsődleges cél, hogy a gyámság csak egy állapot, ne pedig egy állandó életforma legyen, és arra törekednek, hogy lányuk mentális betegsége, azaz bipoláris zavara is javuljon. Bynes a gyámság feloldásához szükséges jogi papírokat eredetileg néhány hónappal azután kérvényezte, hogy Britney Spearst megszabadították apja felügyeletétől, ami a sajtós szerint csak véletlen egybeesés, merthogy Bynes esetében sosem volt cél, hogy egész életében gyámság alatt legyen. Az elmúlt két évben többször is szóba került, hogy beadják a papírokat, miután egyre jobban lett mentálisan, így már csak idő kérdése, hogy mikor szabadul meg hivatalosan is a felügyelettől.

