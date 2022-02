A TikTok-videó készítője szerint a túlvilágról üzent a nagyi a búcsúztatáson

A tavon, ahová kiszórták a nagymama hamvait, kirajzolódott egy felirat.

Egy TikTok-használó állítja: nagymamája a túlvilágról üzent a családjának, miután elbúcsúztatták őt.

Meika lenti videóján azok a pillanatok láthatók, amint a nagyanyja hamvait egy tóba szórják. A környék a nagymama kedvenc helye volt, ahová annak idején sokat járt, így egyértelmű volt, hogy ott vesznek tőle végső búcsút.

Miután a hamvakat beszórják a tóba, a videón hallható, hogy a család tagjai valamin nagyon csodálkoznak, többeknek az „Oh my god!” (Istenem) felkiáltás hagyja el a száját. Ekkor látták meg ugyanis a tavon kirajzolódó I ♥ U (azaz I love you, azaz Szeretlek) feliratot.

Sok kommentelő írta, hogy sírást, mosolyt vagy épp libabőrt okozott a videó megtekintése, de nem az interneten lennénk, ha nem lett volna azonnal valaki, aki meggyanúsítja a családot, hogy már a videó előtt direkt így szórták be a hamvakat.

Bár – ahogy a következő videóban írja Meika – még a felvetés is fura, hogy valaki egy búcsúztatáson ilyen jelenet megrendezésével foglalkozna, mindenesetre a kételkedők kedvéért utána kitették azt a felvételt is, amelyiken az elejétől látható a hamvak beszórása, és itt is kirajzolódik a felirat.