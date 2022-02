Exatlon Hungary All Star: Tóth Dávid visszatért, de Csollány Szilveszter haláláról nem beszélt a játékosoknak

Ami nem jelenti azt, hogy a jövőben nem fog.

Január végén írtunk arról Csollány Szilveszter halálával kapcsolatosan, hogy a jelenleg is futó Exatlon Hungary All Star szerkesztői titokban tartják a játékosok előtt a sportoló halálát. Teszik ezt azért, mert Csollány szerepelt korábban az Exatlonban, több játékost is közelről ismert, így azokat vélhetően felkavarná a halálhír.

A legutóbbi adásban – a pár hónapja még A Nagy Ő című műsorban szerelmet kereső – Tóth Dávid tért vissza az Exatlon-szériába, ő pedig személyesen is jól ismerte Csollányt, tud is a haláláról, de a játékosokat ő sem avatta bele a fájdalmas titokba. A sportoló halálakor például így búcsúzott az Instagramján.

Felfoghatatlan, hogy elmentél Szilas, ugyanis a mai napig csak azt a lehetőséget tudtam elképzelni, hogy felépülsz. Fiatalkorom ikonja vagy, felnőttként pedig barátok lettünk. Utoljára novemberben találkoztunk, beültünk ebédelni egyet, emlékszem bolognait kértél. Nem akartad túlspilázni, nem úgy, mint amikor te sütöttél, főztél nekünk valami elképesztően finomat. A sok nagyszerű emlék és a végtelen jóindulat, kedvesség, ami eszembe jut, ha rád gondolok. Hihetetlen, hogy nem vagy többé. Rettenetesen fogsz hiányozni!

Az persze nem kizárt, hogy a TV2 egy dramaturgiai lépéssel pont Tóth Dávidot fogja arra használni, hogy felfedjék a játékosok előtt, Csollány Szilveszter meghalt.