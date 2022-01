Exatlon Hungary All Star: A szerkesztők nem mondják el a játékosoknak Csollány Szilveszter halálát

Többen jól ismerték az olimpikont az Exatlon második évadából.

Január 24-én érkezett a hír, hogy meghalt Csollány Szilveszter. A koronavírussal megfertőződött olimpiai bajnok tornászt már hosszú ideje lélegeztetőgépen volt. Ötvenegy éves korában halt meg.

A most futó Exatlon Hungary All Starban is megemlékeztek Csollányról egy rövid videómontázzsal, itt az okok között az is közrejátszott, hogy az olimpikon szerepelt az Exatlon második évadában.

Eközben a Promotions azt írja, a műsorvezető Monoki Lehel instagramos kérdezz-feleleket tartott, ahol elárulta, a jelenlegi műsor szerkesztői úgy döntöttek, nem árulják el Csollány halálát a játékosoknak, ugyanis többen közelről ismerték őt, így megvan az esélye, hogy erősen megviselné őket a hír.