Elpusztult a volt amerikai nyúlalelnök

Elpusztult Mike Pence amerikai alelnök lányának, Charlotte-nak az Instagram-híressé vált nyula, Marlon Bundo. A kisállatot Instagramján az elnöki jelző POTUS (President of the United States) mintájára BOTUS-nak (Bunny of the United States) hívták. Bundo nyúl roppant népszerű volt. Charlotte a nyuszi Instagramján jelentette be a szomorú hírt.

Charlotte szívhezszóló búcsúüzenetet írt a poszthoz, ahol elárulta, hogy Craigslisten (ami nagyjából az amerikai Vaterának felel meg) találta a nyuszit, egy főiskolai filmhez szerezte be „kellékként”. Marlon Bundo nevében aztán könyvet is írt, amit később továbbfűztek homoszexualitást is ábrázoló gyerekkönyvvé, és kisebb botrány kerekedett abból, hogy Charlotte megvásárolta Marlon Bundo homoszexuális kalandjait, sőt, nyíltan bírálta homofób apját.

Azt nem tudni, miben pusztult el a nyuszi.