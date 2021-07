Négy válás, egy lefújt eljegyzés és jó pár szakítás – Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatai a Bennifer után

Ha pár éve valaki azt jósolta volna Jennifer Lopeznek és Ben Afflecknek, hogy újra összejönnek, valószínűleg maguk sem hitték volna el. Ám most 2021-et írunk, és a popkultúra egyik legizgalmasabb híre, hogy nagyon úgy néz ki, a két sztár majdnem két évtizeddel a szakítás újra összemelegedett. Kicsit olyan, mintha újra a kétezres évek elején lennénk, annyi különbséggel, hogy azóta mindkettejüknek gyerekeik születtek és túl vannak megannyi váláson is. Ennek apropóján összegyűjtöttük, melyik fél kivel járt az elmúlt években.

A kétezres évek elején a közösségi média szinte egyáltalán nem létezett, így az Instagramot sem ismerhettük. Ám az újságoknak köszönhetően Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolatának részleteivel nagyjából az is tisztában volt, aki egy barlangban élt, merthogy a legfelkapottabb sztárpárnak számítottak Hollywoodban, így életük minden egyes pillanatát árnyékként követték a lesifotósok. (Arról, hogy Affleck még mostanában is élt ezzel a lehetőséggel, itt írtunk.)

A Bennifer becenév is ebből a korszakból származik, ugyanis ők az első sztárpár, akiknek sajátos nevet adott a média úgy, hogy összemosta a kettejük keresztnevét – hasonló gyűjtőnevet kapott Brad Pitt és Angelina Jolie is, őket csak Brangelinának hívták a lapok. Affleck és Lopez 2002-ben találkozott először a Gengszter románc forgatásán. Szerelem volt első látásra, azonnal összejöttek és kevesebb mint egy évvel később már előkerült a jegygyűrű is. Azután természetesen még kiemeltebb figyelmet szenteltek nekik a lesifotósok. A páros nekiállt az esküvőtervezésnek is, de a lakodalmat egy héttel az időpont előtt elhalasztották, hogy kicsit csillapodjon a rájuk irányult figyelem. 2004-ben Lopez maga is megerősítette, hogy javarészt miatta tolódott a dátum. Azóta eltelt tizenhét év, teljesen más életutat jártak be, ám nemrég újra kettejükről szólnak a hírek: május óta rengeteg időt töltenek kettesben, és különböző lapok már azt is megszellőztették, hogy Jennifer Lopez azért költözik Los Angelesbe, hogy közel lehessen Affleckhez. Egyelőre azonban hivatalosan semmit sem erősítettek meg, így ahelyett, hogy találgatunk, inkább megnéztük, kikkel jártak az elmúlt években.

Jennifer Lopez: 3 házasság, 1 eljegyzés és 2 gyerek

1997-ben jelent meg Lopez első komoly filmje, amiben a néhai énekesnő, Selena Quintanilla életét és tragikus halálát mutatta be. Ugyanebben az évben ment hozzá a producer és színész Ojani Noához – házasságuk nem tartott sokáig, szűk egy évvel később már beadták a válópert, ami után bírói végzés született, amely megtiltotta az exférjnek, hogy kritizálja, becsmérelje vagy negatív megvilágításba helyezze Lopezt.

Ezután következett a rapper Sean Combs, aki az évek során több művésznevet használt, mint más zsebkendőt. 1999-ben jöttek össze, miután egy videoklip forgatásán megismerkedtek. A kapcsolatuk 2001-ig tartott ki, két évvel később Lopez azt nyilatkozta egy interjúban, hogy P. Diddy megcsalta – ennek ellenére a zenész évekkel ezelőtt is úgy fogalmazott, élete egyik legnagyobb szerelmének tartja az énekesnőt. Nem váltak el haragban, három éve Combs ellátogatott Lopez Las Vegas-i koncertjére is.

Lopez 2001-ben újraházasodott, mégpedig a Love Don’t Cost a Thing videoklipjének rendezőjével, Chris Judd-dal, akit a forgatáson ismert meg. 2002-ben aztán be is adták a válópert, egy évvel később hivatalosan is elváltak. Judd szerint a kapcsolatuk „egyszerűen csak nem működött”.

Juddot követte a Bennifer-éra, szakításuk után pár hónappal pedig JLo feleségül ment Marc Anthonyhoz, akitől 2008-ban ikrei születtek, Max és Emme. Utóbbira amiatt is emlékezhetünk, mert tavaly csatlakozott anyjához egy kisebb szóló erejéig a Super Bowl-fellépésén. Lopeznek és szintén énekes férjének sikerült évekig a radar hatósugarán kívül maradniuk, csak akkor kezdtek róluk cikkezni, amikor 2011-ben bejelentették a válásukat, amit rá három évre véglegesítettek. Pár évvel később Lopez így emlékezett vissza a kapcsolatukra:

Nagyon hamar ráeszméltem, hogy nem volt túl jó döntés a házasság. A válás után nagyon nehéz volt megbocsájtani. A kapcsolat nem az az álom volt, amiben reménykedtem, és sokkal egyszerűbb lett volna kiengedni a haragot, a csalódást és a dühöt, ami bennem volt. De Marc a gyerekeim apja, ezen pedig semmi sem változtat, szóval dolgoznom kell azon, hogy helyre jöjjenek a dolgok. Ez idáig életem legnehezebb feladata.

2011-ben, nagyjából fél évvel azután, hogy Lopez elvált Anthonytól, randizgatni kezdett az egyik háttértáncosával, Beau Smarttal. Később kinevezte a Las Vegas-i színpadi fellépéseinek kreatívigazgatójává, végül még három éven át voltak együtt. A kapcsolatukban a probléma 2014-ben bukkant fel, amikor egy magazin azt állította, bizonyítéka van arról, hogy a táncos titokban egy transznemű modellnek udvarol. Ezután nem sokat kellett várni a szakításra, végső búcsút azonban csak 2016-ban vettek egymástól, addig se veled, se nélküled viszonyt folytattak. Smart a későbbiekben csak tisztelettel beszélt Lopezről, egy interjúban például fantasztikus személyiségként jellemezte.

A Bennifer idei újraegyesülése előtt nem sokkal Lopez még az amerikai baseballjátékos, Alex Rodriguez menyasszonya volt. Jennifer Lopez és Rodriguez 2017-ben jöttek össze, két évvel később pedig eljegyezték egymást. A kapcsolatukat sokáig nem vállalták fel, ellenben többször is sejtelmes Instagram-bejegyzésekkel és fotókkal utaltak arra, hogy valami közük van egymáshoz.

Mi is beszámoltunk róla, hogy több alkalommal is eltolták az esküvő dátumot, eleinte a koronavírus miatt, majd később más okokból. Az idén márciusban már az a hír járta kettejükről, hogy a szakítás szélén állnak, és próbálják feloldalni a kettejük között kialakult ellentéteket. A következő hónapban már megerősítették a szakítást, amit sablonos nyilatkozat formájában tudattak a világgal.

Úgy érezzük, barátként jobban működik a kapcsolatunk, ezért a jövőben is megmaradunk azoknak. Továbbra is folytatjuk a közös munkát, támogatjuk egymást a közös projektjeinkben és üzleteinkben. A legjobbakat kívánjuk a másiknak és a gyerekeinek. Az irántuk való tiszteletből az egyetlen megjegyzés, amit szeretnénk a szakításhoz hozzáfűzni, hogy köszönjük mindenkinek a támogatást és a kedves szavakat.

Ben Affleck: egy házasság és három gyerek

Mielőtt még kizárólag A-listás barátnőkre szakosodott volna, Ben Affleck hét évig járt kisebb-nagyobb megszakításokkal a gimis barátnőjével, Cheyenne Rothmannal. Egy nyári táborban találkoztak először, és nagyjából ez minden, amit tudni érdemes a kapcsolatukról, merthogy a 1997-ben bemutatott Good Will Hunting című film, ami meghozta a sikert és az ismertséget Affleck számára, egyben a kapcsolatuk végét is jelentette.

Ugyanebben az évben Ben Affleck karrierje kezdetén meghívást kapott Harvey Weinstein bulijára, ahol megismerkedett Gwyneth Paltrow-val. Még ugyanebben az évben randizni kezdtek, sőt, közösen szerepeltek a következő évben bemutatott Szerelmes Shakespeare-ben, szerelmüket pedig a Szívörvény című filmben is megmutathatták. Kapcsolatuk nem tartott sokáig, 2000-ben véget is ért. Másfél évtizeddel később Paltrow Howard Stern műsorában azt mesélte, a mai napig jó barátságot ápolnak, nincsen köztük harag.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon goop (@goop) által megosztott bejegyzés



Paltrow-t, majd Lopezt egy másik színésznő, Jennifer Garner váltotta fel, akivel tizenhárom évig éltek házasságban. 2000-ben találkoztak, nem sokkal a színész előző szakítása után. Affleck a Pearl Harbor című filmet forgatta ebben az évben, amiben Garner is szerepet kapott, és annak ellenére, hogy itt akár már lehetett köztük bármi, a magazinok csak két évvel később kezdték el találgatni, vajon a puszta barátságnál több van-e köztük, amikor leforgatták a következő közös filmjüket, a Daredevilt. Ne felejtsük el, hogy ezekben az években még bőven zajlott a „Bennifer”. 2004 októberében, fél évvel azután, hogy a kapcsolata Jennifer Lopezzel befuccsolt, egy másik Jennifer, és most senki se lepődjön meg, Jennifer Garner oldalán mutatkozott. Így indult a kapcsolatuk, ami Garner 33. születésnapján szintet lépett, ugyanis Affleck egy 4,5 karátos gyűrűvel kérte meg a kezét. 2005-ben összeházasodtak, és meg is született első gyerekük, Violet, aki később két testvérrel gazdagodott: 2009-ben Seraphina, 2012-ben pedig Samuel érkezett a családba.

Garner és Affleck közel másfél évtizedig voltak együtt, 2015-ben szakítottak, a válást pedig két évre rá nyújtották be. Természetesen a lapoknak nem kellett több, hogy kinyomozzák, mi áll a szakítás hátterében: a mai napig az az elmélet maradt fent a köztudatban, hogy Affleck a gyerekeik dadusával csalta meg feleségét. Ez azonban csak találgatás, ugyanis a színész tagadja, hogy hűtlen lett volna. A válás után egy-egy interjúban azért felmerült a kapcsolatuk, Garner például később is élete szerelmeként emlegette a színészt.

Mit tehetnék? Ő a legragyogóbb, a legkarizmatikusabb és a legjóképűbb személyiség bármelyik helyiségben. Egyszerűen csak bonyolult férfi. Mindig azt szoktam mondani róla, hogy amikor a figyelme rád irányul, olyan, mintha sütne a nap. Amikor pedig másfelé fordítja, nagyon hideg lesz.

Affleck közben egészen más aspektusáról beszélt a házasságának, ő az alkoholproblémáját okolja a zátonyra futásért.

Rég volt már, hogy viszonylag normális mértékkel ittam. Az történt, hogy egyre többet és többet kezdtem el inni, amikor kezdett széthullani a házasságom. Ez 2015 és 2016 környékén volt. Ez pedig még több problémát okozott a kapcsolatunkban

– mondta, majd a 2016-os interjúban hozzátette, hogy élete legnagyobb hibájának tartja a válását.

A válásuk után két évvel Affleck bevetette magát a randizás világába, és megismerkedett a Saturday Night Live műsor írójával, Lindsay Shookusszal. Kapcsolatuk nem tartott sokáig, mindössze azért kapták fel a hírt a magazinok, merthogy ez volt az első eset, hogy a színészt más nővel látták Garner után és innentől kezdve nemcsak világsztárokkal, hanem halandó emberekkel is randizott, például egy Shauna Sexton nevű, 22 éves modellel is, akivel mindössze két hónapig jártak.

És akkor jöjjön Ana De Armas, akivel több közös lesifotó készült róluk, mint amennyire az internetnek, de egyáltalán bárkinek szüksége lenne. Természetesen hol máshol, mint egy film forgatásán találkoztak először, a kapcsolatuk pedig 2020 márciusában kezdett komollyá válni, amikor Kubába utaztak romantikázni. A karantén idejét is együtt töltötték, áprilisban pedig már azt írták a lapok, hogy Jennifer Garner is találkozott Armasszal.

A napi kutyasétáltatásukról majdnem egy teljes éven keresztül szinte feldolgozhatatlan mennyiségű lesifotó készült, melyek túlzás nélkül elárasztották az internetet, és melyek alapján már bátran kijelenthetjük, hogy a fél világ ismeri a ruhatárukat. Igen, merthogy májusban még azt is megírták, hogy közös nyakláncot hordanak, egy-egy fél szív alakút. Tavaly év vége felé kezdtek ritkulni a közös fotók, idén januárban pedig bejelentették, hogy kapcsolatuk véget ért.