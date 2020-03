Ha ma még élne, Selena híresebb lenne Jennifer Lopeznél is

Huszonöt éve halt meg Selena Quintanilla, a kilencvenes évek egyik leghíresebb latin sztárja. Az énekesnőt a nemzetközi hírnév küszöbén, pár nappal 24. születésnapja előtt gyilkolták meg. Halálát a rajongói és az egész latin kultúra a mai napig traumaként éli meg.

Selena 1971-ben született, karizmájának, ikonikus stílusának és színpadi jelenlétének köszönhetően egész Mexikó rajongott érte. A tejano latin zene egyik legsikeresebb előadója volt, ami azért nagy szó, mert ebben a kultúrában ezt a műfajt javarészt férfiak uralták. Selena lemezei több millió példányban keltek el, a fiatal latin lányok Amerikában és Mexikóban egyaránt azonosulni tudtak a szomszéd lány típusú előadóval. Az énekesnő rendhagyó életútja felkeltette az emberek figyelmét, tragikus halála pedig a mai napig traumaként hat a latin közösségre és mindenkire, aki szerette Selena zenéjét. Mielőtt Jennifer Lopez divatba hozta volna a nagy fenékméretet és Kim Kardashian tökéletesítette volna azt, Selena már rég feltalálta a trendet.

Szülei ötéves korában tudták: színpadra termett

Selena Quintanilla a Texas állambeli Corpus Christiben nőtt fel mexikói-amerikai származású szüleivel és két testvérével. Mindig is rajongott a zenéért, ötéves volt, amikor szülei felfedezték a tehetségét. Apja soha be nem futott zenészként azonnal meglátta a lehetőséget a még pici Selenában, ezért szinte azonnal megalapította a Selena y los Dinos zenekart, amiben az énekesnő mellett a két nagyobbik testvére is zenélt.

A gyerekek sokszor játék helyett is próbáltak, majd idővel haknizni kezdtek különböző eseményeken, fesztiválokon. Hamar kiderült, hogy Selena a színpadra született, azonnal betöltötte energiáival a termet. A nyolcvanas években egyre komolyabban kezdett zenével foglalkozni, ám a tejano műfajában általánosan bevett szokás volt, hogy a dalokat a férfiak éneklik, ritkán fordult meg ezen a terepen női előadó. A zenei szcénában emiatt sokáig nem vették komolyan Selenát, de miután a nyolcvanas évek végén, a tejano zenei díjátadón elnyerte az év női hangja díját, nem kellett sokat várnia, máris leszerződtette az egyik legnagyobb kiadó, az EMI Latin, majd egy évvel később megjelent debütáló szólóalbuma.

A családi zenekar átalakult, Selena apja a menedzsere, míg bátyja a dalszövegírója és producere lett. Érdemes megjegyezni, hogy míg a popkultúrában a legtöbb olyan hírességnek, akit szülei menedzseltek, a családi kapcsolataira ez a viszony egyáltalán nem volt jó hatással, Selena sosem kallódott el – még az apja szigorú nevelése ellenére sem. A zene egyfajta közös nyelv volt, amit a Quintanilla család összes tagja anyanyelvi szinten beszélt, és ezen keresztül kommunikáltak egymással.

Madonna, Vogue és vörös rúzs

Selena karrierje az első szólóalbuma után egyre nagyobb ívet vett, a rengeteg fellépés és rutin után szépen lassan kiforrott a stílusa is. Rengeteg fellépőruháját saját maga varrta, elmondása szerint folyamatosan a Vogue magazint bújta inspirációért. Egyik fellépése alkalmával egy tehénmintájú, derékig érő bőrdzsekiben és hozzá passzoló bőrnadrágban jelent meg, egy másik alkalommal pedig kibújt a bőrdzsekijéből, ami alatt csak egy Jean Paul Gaultier ihlette bustier, azaz egy melltartó volt, amit anyja segítségével varrt meg, és ami miatt apja annyira dühös lett, hogy le akarta kergetni a színpadról.

A vörös rúzs minden egyes megjelenésekor alap volt, amit rengeteg ezüst vagy arany kiegészítővel, legtöbbször karika fülbevalóval vagy láncokkal dobott fel. Az egyszerű, de látványos és kifinomult, nőies stílusa csak egy plusz volt, amiért rajongói ennyire szerették, és persze mindent, amit hordott, azonnal lemásoltak.

Történelmet írt a Grammyjével

1992-ben megjelent az Entre a Mi Mundo című albuma, ami az amerikai zenei toplisták élére került, és nyolc hónapon át ott is maradt. Ezen a lemezen hallható az egyik legnagyobb slágere, a Como la Flor. Nem sokat pihent Selena, egy évre rá kiadott még egy albumot, Selena Live! címen. Ez a lemez már Grammy-díjat hozott neki, így ő lett az első nő, aki tejano műfajban valaha megnyerte a zeneipar legnívósabb díját.

Selena anyanyelve valójában az angol, de apja tinédzser korában spanyolul kezdte tanítani, hogy a mexikói rajongóihoz és a kultúrához még szorosabban kapcsolódjon. A karrierje csúcsát 1994-ben érte el, az Amor Prohibado című albumával, ami az Egyesült Államok legtöbbet eladott latin lemeze volt. Selena a latin hangzást keverte a pop zene elemeivel, amivel egy új, sajátos formátumot hozott létre.

A szerelemről szóló album apropója, hogy összeházasodott Chris Pérezzel, aki évekig Selena együttesében gitározott. Senki sem tudta, hogy randiznak, majd amikor Selena apja rajtakapta őket, eltiltotta lányát a zenésztől. Titokban, de továbbra is találkoztak, és végül 1992-ben, szintén titokban házasodtak össze. Próbálták elkerülni a felhajtást, de nagyjából fél órával az esküvő után a média már be is számolt róla. Selena apja így kénytelen volt megbékélni a helyzettel, és befogadta Pérezt a családjukba.

Bizalmasból gyilkos

1994-ben Selena megnyitotta első butikját, aminek kollekcióit saját maga tervezte, a rajongók megőrültek a stílusáért, így a ruhákat elkapkodták, mint a cukrot. Ekkoriban Selena rajongói klubjának elnöke, Yolanda Saldívar felajánlotta, hogy otthagyja ápolói munkáját, hogy teljes állásban segítsen intézni a butik ügyeit, aminek a Quintanilla család nagyon örült, hisz Saldívar a rajongói klub feladatait is probléma nélkül, hatékonyan látta el.

Selenával nagyon szoros barátságot ápoltak, Saldívar sokszor nyilatkozta, hogy az énekesnő olyan neki, mintha a lánya volna. Az üzlet sikeres volt és elhatározták, hogy megnyitják a második butikot is. Állítólag az üzletek több mint ötmillió dollár, akkori árfolyamon számolva 660 millió forint bevételt hoztak neki.

Ugyanakkor több alkalmazott is panaszkodott Saldívar viselkedésére, ami rövid időn belül Selena apját is aggasztani kezdte. Attól félt, hogy Yolanda esetleges hozzá nem értése ártani fog az üzletnek. Selena azonban minden Yolandával kapcsolatos negatív visszhangot elhessegetett, mert a legnagyobb bizalmasának tekintette. Pár hónappal később a butikok egyre kevesebb pénzt hoztak, ami elég furcsa volt, tekintve, hogy a ruhákat ugyanúgy elkapkodták. Selena apja magánnyomozóhoz fordult, hogy kiderítse, ki rövidíti meg az üzleteket.

Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy Yolanda több mint százezer dollárt sikkasztott a butikokból.

Szembesítették a tényekkel, majd közölték vele, hogy bevonják a rendőrséget, és vádat emelnek ellene. Ezt követően Selena apja megtiltotta lányának, hogy találkozzon Saldivarral, de a lány nem akart így véget vetni barátságuknak. Végül Selena szülővárosában, Corpus Christiben, egy motelben találkoztak, ahol Saldívár egy megtöltött pisztollyal várta Selenát. A beszélgetés veszekedésbe torkollott, majd Yolanda előrántotta a fegyvert és hátba lőtte Selenát, aki éppen menekülni próbált. A recepcióig sikerült elvánszorognia, majd összeesett. Selena a kórházban halt meg, a lövés következtében túl sok vért vesztett.

Mi lett Saldívarral?

Közvetlenül ezután Saldívar kirohant a motelből, egyenesen az autójához, ahol megpróbált véget vetni életének. A rendőrök hamarosan körbevették az autót, arra várva, hogy letartóztathassák. Kilenc órával később Saldívar hajlandó volt kiszállni a kocsiból. A gyilkosságot azóta sem vallotta be, állítása szerint baleset történt: magát akarta főbe lőni, Selenát arra kérte, hogy ne csukja be az ajtót maga mögött, de az élesített fegyvert hadonászás közben véletlenül elsütötte. Az okot, hogy miért vitt magával pisztolyt a találkozóra, és miért húzta meg a ravaszt, nem lehet tudni. Saldívart a bíróságon kevesebb mint három óra alatt ítélték el. Harminc év letöltendő börtönbüntetést kapott, ahonnan legkorábban öt év múlva szabadulhatott.

Két évvel halála után a család kezdeményezésére elkészült a Dalok szárnyán című film, ami hitelesen mutatja be Selenát, így azok is teljes képet kapnak az énekesnőről, akik életében nem ismerték. A filmben Jennifer Lopez alakítja Selenát, méghozzá elképesztően jól. A film mellett halálának 25. évfordulója alkalmából a MAC bejelentette, hogy kollekciót adnak ki Selena emlékére, amit az énekesnő nővérével, Suzette-tel közösen alkottak meg.

Selenában minden megvolt, hogy rövid időn belül az egész világon ismertté váljon, a színpadon olyan természetesen mozgott és énekelt, mintha csak a nappaliban, saját maga szórakoztatására adott volna elő egy számot. Tragikus halála után híresebb lett, mint azelőtt. Nemcsak zenéjével, hanem kisugárzásával és személyiségével is képes volt megérinteni a közönségét.

Kiemelt kép: Jana Birchum/Getty Images