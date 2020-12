Jenifer Lopez és pasija inkább nem házasodnak össze, annyiszor kellett lemondaniuk az esküvőjüket

Jennifer Lopez és vőlegény, Alex Rodriguez megunták, hogy sokadik alkalommal is átszervezzék az esküvőjüket. Eredetileg idén júniusban tartottak volna Olaszországban, de a koronavírus miatt kénytelenek voltak lefújni a ceremóniát. Lopez Andy Cohen beszélgetős műsorában arról beszélt, hogy megfordult a fejükben, hogy nem kellene erőltetni ezt a házasság témát.

– mondta, majd arról is beszélt, hogy áprilisban már tudták, ebből nem lesz júniusi lagzi, úgyhogy lemondták, majd nyáron újra nekiálltak megszervezni, amit szintén le kellett mondani.

Eszünkbe jutott Kurt Russell és Goldie Hawn, ők is hosszú ideje együtt vannak, de sosem házasodtak össze. A folyamatos újraszervezés miatt kicsit szüneteltetni kezdtük a témát, hogy átgondoljuk, mit is szeretnénk. Most úgy gondoljuk, hogy ha a jövőben is fontosnak érezzük majd, hogy összeházasodjunk, akkor biztosan eljön majd az ideje annak is, de sürgetni nem akarunk semmit sem.