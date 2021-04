Lánya születik majd Tápai Szabinának és Kucsera Gábornak

A pénteki BEST Magazin címlapjára került fel Tápai Szabina és Kucsera Gábor, akik a lapban jelentették be, hogy harmadik gyerekük kislány lesz, így két fiú mellé csatlakozhat majd a baba, ha megszületik.

A harmadik gyermekünk kislány lesz! Az előérzetem ezúttal is beigazolódott. Milla születése előtt is olyannyira biztos voltam a nemében, hogy amikor kiderült, jó volt a megérzésem, Gábor csak ennyit mondott: »Szerintem te boszorkány vagy!«. Sportolóként agykontrollt és autogén tréninget is tanultam, leginkább mégis a hitemre összpontosítottam, mert tudom, hogy jó irányba tudom sodorni az életem, ha pozitívan gondolkodom, és ha elképzelem, hogy megvalósul, amit szeretnék elérni