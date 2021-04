Chrissy Teigen kevesebb mint egy hónap után visszatért Twitterre

Március végén számoltunk be róla, hogy Chrissy Teigen tíz év után letörölte magát Twitterről, mert úgy érezte, kevesebb örömöt, mint bosszúságot ad számára a közösségi felület. Erről azért emlékeztünk meg, ugyanis kétség kívül Teigen volt a legaktívabb a sztárok közül az oldalon, mivel szinte mindent tudósított követőivel, ahogy rengeteg szórakoztató tartalmat osztott meg. Márciusban úgy döntött, itt az ideje, hogy deaktiválja profilját, mivel egyre nehezebben tudja kizárni a negatív kommenteket az életéből.

23 nappal a bejelentése után, április 16-án azonban ismét visszatért a platformra, hogy még több kontetet osszon meg követőivel.

– magyarázta, majd hozzátette, hogy arra jutott, hogy végső soron a rosszat is el kell fogadni a jóval együtt.

turns out it feels TERRIBLE to silence yourself and also no longer enjoy belly chuckles randomly throughout the day and also lose like 2000 friends at once lol

— chrissy teigen (@chrissyteigen) April 16, 2021