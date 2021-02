ValóVilág: 5 ok, amiért Dani eshet ki a szombati párbajon

A ValóVilág tizedik szériájában sajnos nem a párbajok a legizgalmasabb részek – eddig nagyjából mindegyiknél előre lehetett sejteni, ki lesz az, aki visszatér a villába, és ki az, aki számára véget ér a játék. A Dani-Moh konfliktus az elmúlt hetekben jelen volt a játékban, és bár nem Moh a legszerethetőbb vagy legérdekesebb arc a villában, nagy szerencséje, hogy Dani még nála is érdektelenebb.

A hétfői kiválasztáson Dani kapta a legtöbb jelet, így villatársai őt látnák legszívesebben a villán kívül a finálé előtt egy héttel a párbajon. Szerdán válaszként Moh-t hívta ki párbajellenfelének, amin csak az lepődött meg, aki egy percet sem látott a műsorból. Sejthető, hogy Dani a párbajra tartogatja az erősebb mondatait – tévesen azt gondolják valamiért, hogy a nézők a stúdióban eltöltött egyórás adok-kapok alapján szavaznak és nem az elmúlt hetek történéseit nézve. Hogy ez mennyire nincs így, azt mutatja a Fruval folyamatosan abuzív módon viselkedő Renátó esete is, amikor már az ellenfele fantomképe is 93 százalékot kapott.

Az elmúlt hónapok eseményeit figyelembe véve Daninak nem sok esélye van visszatérni a párbajról – mutatjuk az okokat.

Inaktív

Dani az elmúlt bő három hónapban szinte egyetlen játékban vagy feladványban nem vett részt: folyton arra hivatkozott, hogy nincs kedve, nem érzi jól magát vagy éppen fáj a lába. Ehelyett mintegy keresztapaként távolról szemlélte a történéseket, ami bár energiakímélő a számára, viszont abszolút unalmas a nézőknek. Pedig a szavazók leginkább azt szokták végig gondolni, ki volt szórakoztató az elmúlt hetekben, kin tudtak többet nevetni, ki érdemli meg jobban azt, hogy megnyerje a 36 milliót, és folytassa a játékot, illetve azt, amit elkezdett. Márpedig arra, amit Dani elkezdett, arra nem sokan kíváncsiak.

Virág

Dani villaléte kimerült abban, hogy vagy Virággal szexelt, vagy verbálisan alázta a villában tizenkilencedik életévét betöltő lányt. Már a többieknek is feltűnt bent, hogy túlságosan irányítja és befolyásolja a lányt, amire a legjobb példák azok, amikor felhozták Virágnak, hogy szerintük lehetne önálló gondolata is, majd erre rendre Dani válaszolt azzal: „de hát van neki”. Dani felvett egy gondoskodó szerepet, amiről azért hamar kiderült, hogy inkább az irányítás és a befolyásolás rejlik mögötte.

Virág édesanyja egyébként videóban üzent a lánynak, amiben burkoltan megfogalmazta, kicsit sem tetszik neki, hogy Danival van együtt, és az sem, ahogy a srác kezeli őt.

Felesleges viták

Dani szerette úgy alakítani a történeteket (utólagosan is), ahogy szerinte megtörténtek, és amiből ő erőt vagy együttérzést tud kicsikarni a nézőkből. Az egyik legfrissebb ilyen történés: Moh-t többi között azért hívta ki párbajra, mert a srác bepróbálkozott Virágnál többször is, viszont felhozta azt is, hogy amikor legutóbb Dani huszonharmadik születésnapjára videót kapott a már kiesett lánytól, Moh nem ismerte fel Virágot, és hogy ez is mennyire pitiáner.

A csavar a dologban, hogy maga Dani sem ismerte fel, sőt ő hessegette el a többiek gondolatait, hogy ez mégis Virág lehet.

Szövetség

Dani már a széria eleje óta hajtogatja, hogy Bálinttal „szövetséget kötöttek” (még egy közepesen kínos versecskét is írt ennek emlékére), és így viszik végig a műsort. Ez azonban inkább úgy tűnik, hogy Bálint hátán akar felmászni a dobogóra, ugyanis Bálint nem állt ki mellette vakon, mindig megmondta, ha Dani hülyeséget csinált, vagy éppen a huszonhárom éves srác a maga javára akart fordítani egy történetet, ami nem úgy történt meg.

Moh

Bár Moh villaléte meg arról szólt, hogyan pattintja le magáról Mercit, akinek szerelmet nem, csak szexet tud adni, ne feledjük, egy párbajról már visszajött, ahol bár Renátóval mérte össze az erejét, még így is 85 százalékát kapta meg a szavazatoknak. Noha az Instagram-követők számából nehéz következtetéseket levonni, míg Danit 40 ezren követik, addig Moh-t hétezerrel többen.