Rengetegszer tisztelegnek a fiai és a menyei Diana hercegné előtt

Harry herceg és Meghan Markle nem bízták a véletlenre, hogy melyik nap adtak hírt a második gyermekük érkezéséről, ahogy a Kate Middleton által viselt ékszerek is sokszor mögöttes tartalommal bírnak. Apró gesztusokkal ugyan, de Diana gyerekei és azok feleségei az évek során számtalanszor emlékeztek meg a hercegnéről valamilyen formában, legyen az tiara, virágcsokor vagy egy pöttyös ruha. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat.

Február 14-én Meghan Markle és Harry herceg – három hónappal azután, hogy Markle beszámolt a vetéléséről – bejelentették, hogy gyereküknek, Archie Harrisonnak érkezik a kistestvére. Direkt időzítették Valentin-napra a hír közlését, ugyanis 37 évvel ezelőtt ugyanezen a napon derült ki a világ számára, hogy Diana hercegné másodjára is terhes, mégpedig Harry herceggel. Habár a palota 13-án jelentkezett a hírrel, az akkori technikai adottságok miatt az csak másnap került a magazinok lapjaira. Az egyezést először a Meghan Markle-ről és Harry hercegről szóló könyv, A szabadság nyomában társszerzője, Omid Scobie fedezte fel, és még egy fotót is megosztott egy majdnem négy évtizeddel ezelőtti magazinból, amiben a Diana terhességéről szóló cikk olvasható.

A touching tribute announcing for the Sussexes to announce their exciting news on #ValentinesDay❤️ It was exactly 37 years ago that Princess Diana shared with the world that she was pregnant with Prince Harry. pic.twitter.com/NQfUiw62Sc — Omid Scobie (@scobie) February 14, 2021

Ennek apropóján nézzük meg, milyen egyezések voltak az elmúlt években.

A kórházi fotó

Harry és Vilmos herceg feleségeikkel, Meghan Markle-lel, illetve Kate Middletonnal egyetemben sokszor tisztelegnek a hercegné előtt, néha csak egészen apró gesztusokkal, melyek alapos kutatómunka nélkül, első ránézésre senkinek nem tűnnek fel. Ez egyáltalán nem új keletű szokás a királyi családban, Kate Middleton számtalan módon vitte tovább a Diana által bevezetett hagyományokat. Ugyanazt a kórházat választotta például összes szülésének helyszínéül, ahol Vilmos és Harry is született. A királyi család régi hagyománya szerint egy baba érkezésekor a szülők az újszülött gyerekükkel a Saint Mary kórház előtt állomásoznak egy rövid ideig, hogy a sajtó először megörökíthesse az újdonsült család(tag)ot. 1982-ben, közvetlenül Vilmos születése után Diana hercegnőről és Károly hercegről is elkészültek ezek a képek.

A hercegnő akkor egy sötétzöld alapon fehér pöttyökkel borított otthonkaszerű ruhában állt a fotósok elé. 2013-ban Middleton az ő tiszteletére választott egy hasonló, pöttyös mintájú kék ruhát, aminek a szabása is hasonlított az eredetihez. A ruhát a kedvenc designere, Jenny Packham alkotta meg kifejezetten Middleton kérése, az ihletet pedig Diana hercegnő ruhája adta. A Saint Mary kórházhoz kötődő hagyományt Markle-ék törték meg 2019-ben, ugyanis Harry herceggel először nem a kórház lépcsőjén, hanem a windsori kastélyban pózoltak először, Archie Harrisonnal a kezükben.

Virágok és fogadalom az esküvőn

Sógorához hasonlóan Meghan Markle is felelevenítette néhány alkalommal Diana hercegné emlékét. 2018-ban az esküvőjükön arra kértek mindenkit Harryvel, hogy nászajándék gyanánt olyan jótékonysági szervezetnek adakozzanak, melyek közel álltak Diana hercegné szívéhez. Plusz az esküvőn Markle kihúzatta a ceremóniának azt a részét, amikor a fogadalomban a menyasszonynak engedelmességet kell ígérnie vőlegényének. Ezt a passzust egykor Diana hercegné is kivetette az oltár előtt elhangzó fogadalomból.

Harry hercegék kifejezetten nagy gondot fordítottak az esküvői virágokra. Fehér rózsákat kértek díszítésképpen, mégpedig azért döntöttek így, mert az volt Harry édesanyjának kedvence, ahogy Markle menyasszonyi csokra is Diana hercegné ízlésének kedvezett. A fehér rózsák már korábban is fontos szerepet töltöttek be Markle-ék életében, mivel még a Kensington-palotában töltött idő alatt a kertben, a kérésükre elültetett rózsakert előtt fotózkodva jelentették be eljegyzésüket. A gyűrűbe két gyémántot is beolvasztottak, ami egykor Dianáé volt.

Nagyon fontos számomra, és tudom, hogy lélekben Diana is velünk van. Amiatt, hogy találkozhattam a rokonaival és a számára fontos személyekkel, úgy érzem, egy kicsit kapcsolódtam vele. Nagyon különleges érzés ez

– mondta Markle az eljegyzésükkor készült interjúban. Kate Middleton jegygyűrűje ennél egy szinttel komolyabb, persze Diana miatt. 2010-ben kérte meg a kezét Vilmos herceg, egy 12 karátos zafírgyűrűvel, amit 14 gyémánt fog körbe, és amivel anyja kezét is megkérte apja, Károly herceg, még 1981-ben. A gyűrűt Diana egy katalógusból választotta ki saját magának, hogy az ékszer minden igényének megfeleljen.

Ma eldöntöttük, hogy együtt éljük le az életünk hátralevő részét. A gyűrű miatt azt éreztem, hogy az anyám sem marad ki ebből a pillanatból és az izgalomból

– mondta a lánykérés után Vilmos egy interjúban.

A gyerekek keresztelője, iskoláztatása

Middletonék második (és egyetlen lány-) gyerekét, Sarolta hercegnőt 2015-ben keresztelték meg a Szent Magdaléna nevű templomban, ugyanott, ahol 1961-ben Dianát is. Az eseményre a kétéves Györgyöt anyja szinte ugyanolyan ruhába öltöztette, mint Diana is a kétéves Vilmost 1984-ben, amikor először találkozott az újszülött Harryvel a kórházban. Vilmos herceg és Kate Middleton lányának egyébként a második neve Diana, amit egyértelműen a kislány nagyanyja után kapott. Mondjuk a nevében még szerepel az Erzsébet is, ami pedig a királynő nevére utal.

A királyi pár az iskoláztatás kérdésében is bízott Diana választásában. György herceget a Westacre Montessori nevezetű iskolába íratták be, ahova gyerekként Vilmos is járt. A királyi családban a gyerekek azelőtt kötelezően magántanulók voltak, de ez nem igazán volt Diana ínyére, és ragaszkodott hozzá, hogy gyerekei megtapasztalják, milyen közösségben lenni, és a többi gyerekhez hasonlóan az iskola négy fala között tanulni. Már csak azért is, mert a hercegnő korábban asszisztensként dolgozott egy olyan iskolában, ahol szabad szellemben, az úgynevezett montessori módszerrel tanítottak, aminek fő elve, hogy játékos elemekkel okítja a gyerekeket, kollektív osztályozás helyett pedig mindenkit a saját szintjének megfelelően értékel. Harry hercegék gyereke még csak idén tölti be a kettőt, úgyhogy egyelőre még nem tudni, milyen iskolák jönnek szóba.

Divat: ruhák és ékszerek, ahogy Diana is viselte

Katalin és Meghan előszeretettel fejezik ki tiszteletüket és szeretetüket anyósuk iránt az öltözködésükben is – rengetegszer előfordult, hogy az ő ékszereit viselték egy-egy alkalommal. Middleton zafír eljegyzési gyűrűjéhez passzoló fülbevalót viselt a 2011-es wimbledoni tenisz-mérkőzésen, nem sokkal azután, hogy beházasodott a királyi családba. A gyűrűhöz hasonlóan a fülbevaló is eredetileg Diana hercegnő tulajdona volt. A kiegészítő a mai napig fel-felbukkan Katalin szettjeiben. Diana hercegnő nászajándékként kapott egy tiarát a királynőtől 1981-ben, amit halála után Middleton nézett ki magának.

Meghan Markle-nak is van egy kedvence Dianától, mégpedig egy pillangó alakú fülbevaló. Egy ausztráliai látogatásukkor Markle Diana hercegnő emlékére viselte az ékszert, aki 1986-ban hordta egy kanadai látogatása során. Ezután párszor még látni lehetett rajta.

Elton John a királyi család kebelbarátja

Ha valaki esetleg nem tudná, Elton John fontos összetartó erő a királyi család tagjai között. Mégpedig azért, mert a nyolcvanas években szoros kapcsolat alakult ki Diana hercegnő és az énekes között. A barátságuk iránti tisztelet jeléül Vilmos és Harry herceg is fontosnak tartotta, hogy esküvőjükön részt vegyen az énekes.

Csak kétszer találkoztam Vilmossal és Kate-tel, de nagyon meghatódtam a szimbolikus meghíváson. Biztos vagyok benne, hogy örömteli nap lesz ez, szerintem Diana is nagyon örülne neki, hogy ott ülök majd a nézők között

– mondta. Meghan Markle és Harry herceg esküvőjén már nem csak vendégként, hanem előadóként is részt vehetett. Az egyértelműen Diana hercegnőnek szóló gesztusok mellett, mint a Valentin-napi bejelentés, a két feleség ruhatárát érdemes radar alatt tartani, mivel rengetegszer fordul elő, hogy ha nem az ékszereit viselik, akkor valamelyik megjelenése és szettje adta az ihletet számukra.