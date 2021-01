Singh Viki az összes sérelmét beleírta rendhagyó újévi köszöntőjébe

– kezdte január 1-jei posztját Singh Viki, aki legalább őszinte volt. Arra ugyanis tényleg nem számítottunk, ami ezután jött.

Kívánom Neked, hogy légy BOLDOG! Te aki a nagy sietségben fellöktél a boltban, és otthagytál egy szó nélkül, Te aki rám dudáltál Karácsony napján, hogy vezessek gyorsabban, majd bevágtál elém, hogy aztán satufékkel megállhass, mivel piros volt a lámpa… te aki a nagy kapkodásban nem látsz a szemedtől, te aki köszönés nélkül beront az üzletbe és azt mondja “kéne egy churros de nagyon gyorsan” és te aki aztán oda szemetelsz a bejárat elé. Te is légy nagyon Boldog aki a telefonodat bújod és észre sem veszed, hogy elmegy melletted az élet, vagy te aki vezetés közben sms-t írsz, és ezzel veszélyezteted az életemet! Légy Boldog Te is aki úgy ír rólam negatív véleményt nyomdafestéket nem tűrő gusztustalan módon, hogy életében nem beszélt velem két szót sem, csak egyszerűen örömet okoz neked ha bánthatsz másokat..légy nagyon Boldog! Te akinek jól esik mást szenvedni látni, és te is aki a rosszindulattól és irigységtől nem látsz! Légy Boldog Te is aki más hibáját azonnal észreveszi és felnagyítja míg a sajátjáról tudomást sem vesz! Légy boldog te is aki elítélsz , megvetsz másokat bőrszínük, származásuk, vagy vallásuk miatt… Legyen boldog mindenki aki egy picit is magára ismert és az is aki nem…