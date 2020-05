Singh Viki a zaklatásokról: Mikor kicsi voltam, még nem volt ennyire divat színes bőrűnek lenni itthon

Singh Vikit behívták a Reggeli stúdiójába, hogy beszéljen kicsit a cyberbullying jelenségről, ami az internetes zaklatást takarja. Mint kiderült, az énekesnőnek annyi negatív kommentet írtak, hogy két napig azon agyalt, hogy befejezi a zenét is. Ráadásul zaklatásból neki gyerekkora óta kijut.

Nyilván, mióta otthon vagyunk, több ideje van az embernek kommenteket olvasgatni. Rólam ez eddig lepergett, ezután is le kéne, de van ezer komment és egy, ami odavág. Akkor van az, hogy felrobbansz, most volt elég. Nekem volt most egy kétnapos, nagyon mély időszakom, hogy most tényleg abbahagyom az éneklést, ha az emberek nem szeretnek, minek csinálom. Rá kellett jönni, hogy elég volt az önsajnálatból, inkább próbáljunk meg ébresztőkürtöt fújni ezeknek az embereknek. Nyilván nekem gyerekkorom óta jönnek a bántások. Mikor én kicsi voltam, még nem volt divat színes bőrűnek lenni itthon. Én indiai vagyok félig, vidéken nőttem fel, én voltam mindig a büdös gyerek az osztályban, a barna bőrű, a barna hajú, csúfoltak, kiközösítettek. Ez aztán megváltozott az évek alatt: zenész lettem, bekerültem más közegekbe, ahol szerettek, elfogadtak