Singh Viki hamarosan gyorséttermet nyit

A 34 éves énekesnő és focista párja azt tervezik, hogy Szentendrén alapítanak családot, ám addig még sok tervük van. Singh Viki egyelőre csak az üzleteit köti a városhoz.

Az első vállalkozásom, a ruhaüzletem is itt van, és most azon dolgozunk, hogy a másodikat is megnyithassuk, ami egy gyorsétterem lesz. Minden mentes ételeket és keleti ízeket is lehet majd itt kóstolni. Én is beállok a pult mögé Tomival, nem szégyellem, mert ezzel alapozzuk meg a jövőt. Több lábon kell állni, és keményen dolgozni, hogy mindent megteremtsünk magunknak. Be kell látnunk, bár szeretjük a hivatásunkat, de ezeknél a szakmáknál csak egy bizonyos szintig lehet eljutni