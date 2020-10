Singh Viki is részt vesz ezentúl a Dancing with the Stars produkcióiban

Táncolni nem fog.

A TV2 csütörtökön jelentette be, hogy egy váratlan fordulat miatt két pár nem fog tudni színpadra állni a szombat esti Dancing with the Stars adásában. Míg azon izgulunk, hogy kikről van szó, addig elmondjuk, hogy a háttérben is számíthatunk némi változásra.

A produkciók alatt hallható élő zenében ismerős hangot hallhatunk majd, Singh Vikit ugyanis felkérték, hogy csatlakozzon a csapathoz.

Talán emlékeztek a pár nappal ezelőtti posztomra ?( második kép)… Ettől a poszttól tejesen függetlenül kedden este megcsörrent a telefonom… most pedig itt vagyok!( Nyugodtan mondhatom, hogy ezt “bevonzottam”) ❤️Hatalmas örömmel tettem eleget a felkérésnek, hogy csatlakozzak a #DancingWithTheStars zenekarhoz, így ma már teljes gőzzel próbálunk a holnapi adásra, ahol már én is énekelni fogok! ❤️✌Nézitek?? Hihetetlenül izgalmas, hogy ide csöppentem és nagyon boldog vagyok, hogy az ország legkiválóbb zenészeivel és énekeseivel van lehetőségem együtt dolgozni!! ❤️ Köszönöm a felkérést

– írta posztjában Singh Viki.

