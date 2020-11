VV Olivér: Anno igyekeztem a földön járni, nem olimpikonok voltunk, hanem egy trash reality szereplői

Simor Olivér, azaz „VV Olivér” a Blikknek adott hosszabb interjút azzal kapcsolatban, hová tűnt az elmúlt években. Ha emlékeztek, ő is benne volt a Való Világ negyedik évadában Alekosz, Baukó Éva és Nádai Anikó mellett.

Az egész celeblétet idegennek érzem amúgy. Mikor volt az őrület, valahogy sosem tartottam magam kompatibilisnek sem a címlapokkal, sem pedig azzal, hogy kreálni kell bármilyen sztorit magunkról. Nem értettem a miértjét. Hála az égnek, a felhajtásnak már nagyon rég vége, de akkoriban sokként ért, mivel sejtelmem sem volt róla, hogy idekint hogy ítélnek meg bennünket az emberek. De mindig igyekeztem a földön járni, és sosem összekeverni a szezont a fazonnal. Végtére is nem olimpikonok voltunk, hanem egy trash reality szereplői. Egyébként meg a filmes szakmában melóztam, és láttam közvetlen közelről, hogy pl. egy Brad Pitt mennyire szerény. Na, most ha ő nem szállt el, akkor ugye, egy valóságshow-szereplő miért is tenné?