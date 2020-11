Tóth Andi a Sztárban Sztár döntőjéről: Ez nem az exek csatája

A Sztárban Sztár vasárnap a döntővel a végéhez ér: Tóth Andi, Szabó Ádám és Vastag Csaba mérkőznek majd meg egymás ellen, itt van még egy pici érdekesség, hiszen Tóth és Szabó sokáig egy párt alkottak, sőt a műsorba is együtt jelentkeztek annak idején. Az énekesnő most arról írt Instagram-oldalán, hogy a vasárnapi döntő nem az exek csatája lesz.

Nem sok ember vesz körül. 15 évesen költöztem el egyedül egy másik országba és azóta vagyok mindenki céltáblája. Miért? Mert szeretek énekelni. Szeretem a munkám és nagyon szerettem a Sztárban Sztárt! Erdélyből drága anyukám büszke rám, Adrienn pedig fogja a kezem minden vasárnap. Addig nincs baj. Nem tagadtam soha, kibaszott nehéz pár hét volt ez, amiben sokan nem kíméltek. Én is ember vagyok, nekem is vannak érzéseim, amikre nyilván nem kíváncsiak a legtöbben. De nagyon sokan álltatok mellém és bíztattatok, amiért borzasztóan hálás vagyok. Édes mindegy, kinek a nevét kiáltják majd holnap este a döntőben. Ez nem az exek csatája. Ez az én csatám volt. És én már rég megnyertem. Szó sincs arról, hogy feladnám. Sőt. Minden maradék erőmmel azon leszek, hogy vasárnap méltó képpen zárjuk ezt a műsort, ha pedig szavaztok azért hálás vagyok 🙏🏽 Bármennyire is furcsán hangzik… köszönöm ezt az évet, köszönök nektek mindent !