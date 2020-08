A VMA nélkül nem balhézott volna Kanye West és Taylor Swift, és Beyoncé terhességéről sem tudtunk volna

Ottani idő szerint vasárnap este olyan dolog történik New Yorkban, ami régóta nem: díjátadót rendeznek, ráadásul nem is akármelyiket, hanem az MTV VMA-t. Az eseményen természetesen fokozottan figyelnek a biztonságra, például az idén külső helyszínen tartják a gálát. A celebfronton ingerszegény elmúlt fél év után csak remélni tudjuk, hogy felejthetetlen lesz az idei díjátadó, amire több jel is utal: az egyik, hogy Lady Gaga hét évvel azután, hogy jelenetében felkötötte magát és elvérzett a színpadon, most először lép fel és mit ad isten, még Ariana Grande is csatlakozik hozzá. Nem titkoltan imádjuk az eseményt, ami számos ikonikus popkult emléket adott a világnak – ezeket össze is gyűjtöttük most.

Missy Elliott visszatérése A tavalyi VMA egyik legjobb pillanata vitathatatlanul Missy Elliotthoz kapcsolódik, aki több, mint egy évtized kihagyás után végre színpadra állt, ugyanis ő kapta a Michael Jacksonról elnevezett Video Vanguard életműdíjat – az egyik legrangosabb elismerést, amit egy előadó megkaphat. A legjobb az egészben, hogy a Video Vanguard nyertesének egy negyedórás blokkot szentelnek a műsorban, így amellett, hogy átveheti a díjat, az ikonikus számait is előadhatja. Így történt, hogy Missy Elliott 16 év után olyan előadást nyomott le, hogy még az is élete buliján érezte magát, aki nem ismeri a zenéjét. Cher és… Cher A 2010-es VMA tele volt izgalmakkal, ott van rögtön például Lady Gaga húsruhája, amit azóta se tudott senki felülmúlni. Hiába volt tíz éve, ha nem mutatunk róla képet (egyébként a cikkünkben lévő galériában megtesszük), akkor is tudja mindenki, melyik volt a húscafatokból álló estélyi és a hozzá tartozó tarja-holdjáró. Aznap este meg is nyerte az Év videója kategóriát, amit Cher konferált fel – érdekesség, hogy utóbbi valószínűleg ivott a fiatalság kútjából, mert azóta is úgy néz ki, mint akkor. Drake és Rihanna kínos, csókszerű valamije Csóknak azért nem mondanánk, mert Rihanna rendesen kikosarazta Drake-et, a szürreális pillanat pedig az abban évben készült mémek legjobb forrásaként szolgált. Az egész 2016-ban történt, ugyanabban az évben, amikor Rihanna megkapta a Video Vanguard díjat. Az egy dolog, hogy a tizenöt perces fellépése konkrétan olyan volt, mintha valaki lehányta volna rózsaszínnel a színpadot, a táncosokat és magát Rihannát is, ő inkább csak kellemesen táncolgatott és szórakoztatta saját magát, minthogy normálisan énekeljen. A legjobb mégis az, ahogy átvette a díjat. Drake konferálta fel az egészet, akit már alapból többször is hírbe hoztak az énekesnővel, néhányan azt állítják, évekig se veled, se nélküled kapcsolatban voltak. Ezek után jó esély van rá, hogy mindketten azt kívánják, bárcsak ne Drake adta volna át a díjat, mivel már a felkonferáló beszédében konkrétan szerelmet vallott Rihannának. Ami akár még romantikus is lehetne, de pontosan ezt mondta: Ő az a személy, akibe már 22 éves korom óta halálosan szerelmes vagyok. Az egyik legjobb barátom. A szórakoztatóipar élő legendája. Egész életemben felnéztem rá, a példaképemnek tekintem, pedig fiatalabb nálam – majd azt is elmondta, hogy Rihanna ugyanaz a barbadosi kislány maradt a mai napig, aki volt. Eközben már látni lehetett, hogy Rihanna kellemetlenül érzi magát, majd mikor a színpadon átveszi Drake-től a díjat, valami nagyon furcsa történik. Úgy tűnik, mintha Drake meg akarná csókolni, annyira belehajol az arcába, miközben az énekesnő a fejét teljesen elfordítja, és teljesen egyértelműen nem akar érintkezni Drake-kel. Végül kiegyeznek egy béna, baráti ölelésben. Az egész csak pár másodpercig tart, de legalább annyira fájdalmas nézni, mint azokat a videókat, melyekben félrement kézfogásokat vágnak össze. Miley Cyrus elhíresült twerkelése 2013 volt az az év, amikor Miley Cyrus Liam Hemsworth-tel való viharos (első) szakítása után kicsit megbolondult, és hosszú, experimentális útra indult. Cyrus személyiség- és stílusevolúciója az egész világ szeme előtt zajlott. Hét év után sem tudjuk hová tenni azt a fellépést, amit Robin Thicke-kel közösen műveltek, viszont mindenféleképpen meg kell emlékeznünk róla. A kicsit kellemetlen, szekunder szégyent előidéző bő öt percben Cyrus végig kinyújtott nyelvvel, egy testszínű bugyiban és melltartóban úgy rázza végig hátsó felét, mintha csak a mosógépen kapcsolta volna be valaki a centrifuga programot. Ezen felül pedig nagyjából minden körülötte lévő tárgyhoz odadörgölőzik, beleértve Robin Thicke-t is. Ezután nyilván hónapokig cikizték Cyrust. A következő videóban 4:20-nál látható az egyik ikonikus pillanat. Beyoncé nagy bejelentése Rengeteg híresség utálja, ha a magánéletéről kérdezik és vannak olyan sztárok is, akik még a gyerekük nevét sem hajlandók elárulni, annyira féltik a magánszférájukat. Na, Beyoncé nem ebbe a kategóriába tartozik. A 2011-es VMA fellépése az egyik legemlékezetesebb, ugyanis ekkor jelentette be, hogy Jay-Z-vel első gyereket várják. Már a vörös szőnyeges bevonulásakor gyanús volt a bő ruhaválasztása, de akkor még senkinek sem jutott eszébe, hogy direkt takargatta magát. A díjátadón a Love On Top című számát adta elő, majd mikor véget ért a dal, eldobta a mikrofont és kigombolta a csillogó blézerét, ami alól kivillant a gömbölyödő hasa. Szerencsére a műsor vágói is rendesen megdolgoznak a pénzükért, mivel rögtön a sztárok reakcióit vágták be, láthatjuk például, ahogy Kanye West örömében ráugrik az újdonsült apukára. Lady Gaga, csak úgy önmagában Lady Gaga a legőrültebb húzásait legtöbbször a VMA színpadára tartogatta. 2009-ben elvérzett a színpadon, egy évvel később húsruhában jelent meg, 2011-ben férfinak öltözött. A rajongók minden évben remélik, hogy végre ő kapja a Video Vanguard díjat. Őszintén, a 2013-as fellépése után semmi szüksége rá, hiszen öt percben ledarálta a karrierjének legfontosabb állomásait. Ezt úgy értjük, hogy az előadás lényegében egy hatalmas öltöző volt, néhány sor éneklés után Gaga átöltözött azokba a jellegzetes ruhákba és parókákba, melyek meghatározták a karrierjének különböző korszakait. A fellépés elején egy hatalmas fehér, avantgárdszerű ruhában volt, amihez egy nagy, kocka alakú fejdísz is járt, az ötperces performansz végén pedig egy tengeri kagylóvá változott. Nem túlzunk, kagyló melltartóra és virágokkal díszített tangára vedlett. Pink beszéde a lányának 2017-ben Pink kapta a cikkben most már nagyon sokszor említett életműdíjat, ezzel kapcsolatban pedig most nem a fellépése, hanem a köszönőbeszéde az izgalmas. Amikor átvette a díjat, elmesélt egy rövid történetet a lányáról és a pozitív testképről. Mondandójának lényege annyi volt, hogy mindenki úgy jó, úgy szép, ahogy van, nem számít, hogy kinek milyen széles a combja vagy milyen hosszú a lába. A történet úgy indult, hogy a lánya megállapította saját magáról, hogy ő a legcsúnyább ember, akit csak ismer. Erre Pink hazament és készített egy prezentációt azokról a hírességekről, akik nem tartoztak a szépség hagyományosan értelmezett kategóriájába. Aztán saját magát hozta fel példaként, hogy ő is rengetegszer kapott olyan kritikákat, hogy túl maszkulin és „vastag” a teste. Megnövesztettem a hajam? – kérdeztem tőle, mire azt felelte, hogy nem. Látod, hogy megváltozott a testem? – erre is azt mondta, hogy nem. Azt tapasztaltad, hogy másmilyennek mutatom magam a világnak, mint amilyen valóban vagyok? – erre is az volt a válasza, hogy nem. Így van. Nem változtatunk magunkon. Fogjuk a kagylóban lévő kavicsot és igazgyöngyöt csinálunk belőle. És segítünk másoknak is, hogy ők is lássák magukban a szépet. A díjátadó után nem sokkal Ellen DeGeneres műsorában mesélte el, hogyan reagált az akkor hatéves Willow a beszédre, amit neki dedikált. Kiderült, hogy a világgal ellentétben ő egy kicsit sem hatódott meg az egészen, sokkal jobban foglalkoztatta a tény, hogy mikor érnek haza, mivel a terv szerint ottalvós bulit tartott. Kanye West és Taylor Swift tűzszünete A két előadó közötti feszült viszony 2009-ben indult, amikor Kanye West félbeszakította Swift köszönőbeszédét. West akkor sértődötten elmondta, hogy amúgy Beyoncé érdemelné a díjat, majd lerohant a színpadról. Valószínű Beyoncé maga sem tudott az akcióról, mivel olyan meglepett arckifejezést vágott, amilyet még Jennifer Lawrence sem tudna jobban eljátszani. A két előadó ezután sokáig nem beszélt egymással. Legközelebb 2015-ben keresztezték egymás útját, pont a VMA színpadán, amikor is Swift adta át Westnek a Video Vanguard-díjat. Akkor utalt a korábbi konfliktusukra, beszéde közben viccesen utánozta Westet, érdekes módon barátjának nevezte a rappert. Nyilván nem tudta, hogy a következő években ismét ősellenségek lesznek, aminek legfőbb oka West egyik dalszövege volt. És most pedig jöjjön a beígért galéria! 16 fotó megtekintése 24 hu Galéria A VMA nélkül nem balhézott volna Kanye West és Taylor Swift, és Beyoncé terhességéről sem tudtunk volna A VMA nélkül nem balhézott volna Kanye West és Taylor Swift, és Beyoncé terhességéről sem tudtunk volna 1 /16 Missy Elliott éppen átveszi a Vanguard díjat. Fotó megosztása: 2 /16 Itt pedig egy kicsivel később ezzel a hatalmas konyakkal a kezében. Fotó megosztása: 3 /16 Cher 2010-ben, Lady Gaga húsretiküljével a kezében Fotó megosztása: 4 /16 Cher 2020-ban egy divatkampány arcaként. Ugye megmondtuk? Fotó megosztása: 5 /16 Rihanna arca, ahogy Drake róla beszél. Fotó megosztása: 6 /16 Hopp, itt pedig a puszinak induló, csóknak remélt valami. Fotó megosztása: 7 /16 Miley Cyrus és Robint Thicke a leghíresebb közös képükön. Fotó megosztása: 8 /16 Beyoncé fogja a terheshasát, miután kiénekelte magát. Fotó megosztása: 9 /16 Lady Gaga éppen nagyon vérzik. Fotó megosztása: 10 /16 Így kezdte a 2013-as fellépését. Fotó megosztása: 11 /16 Ez meg már a fellépés vége. Fotó megosztása: 12 /16 Pink beszéd közben, díjjal a kezében. Fotó megosztása: 13 /16 Itt pedig kislányával, Willow-val, akivel összeöltöztek. Fotó megosztása: 14 /16 Taylor Swift és Kanye West közelítenek egymáshoz. Fotó megosztása: 15 /16 Ebből még ölelés lesz. Fotó megosztása: 16 /16 És tényleg, bár mintha Swift kicsit félne. Fotó megosztása: Kapcsolódó cikkek beyoncé Beyonce a legjobban kereső énekesnő erotika 2013 legerotikusabb videoklipjei beyoncé Illuminátusok: óriási összeesküvésről beszél a sztárvilág brad piit Natalie Portman születéskori nevétől dobsz egy hátast beyoncé Valóban Rihanna miatt borulhat Beyoncé és Jay-Z házassága? Fotó megosztása: Aki élőben nézné a műsort, megteheti: itthoni idő szerint vasárnap éjfél után, 00:30-as kezdéssel közvetíti a műsort az MTV csatorna. Kiemelt kép: Mark Davis/Getty Images