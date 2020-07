Szerepelt a világ egyik legrosszabb filmjében, majd eljegyezte Brooklyn Beckham

Most már tényleg itt az ideje többet is megtudni Nicola Peltzről, az amerikai színésznőről, akinek olyan vezetékneve van, amit az USA-ban elég sokan ismernek.

Brooklyn Beckham eljegyezte barátnőjét, Nicola Peltzet, ezért épp itt az ideje megtudni egy picit többet Peltzről, hogy ne csak a legidősebb Beckham-fiú csajaként emlegessük a továbbiakban. Vagy hogy ne az legyen a fő attrakció, hogy „Beckham még csak huszonegy”, hogy menyasszonya „négy évvel idősebb nála”, vagy hogy „csak hét hónapja ismerik egymást”. Utóbbit például rögtön el is felejthetjük, mert több, az eljegyzésükről szóló cikk szerint már 2019 októberében összejöttek, egy hónappal azután, hogy Beckham szakított az exével.

Jó, de ki az a Nicola Peltz?

Amerikai színésznő, aki 1995-ben született, és 2010-ben, 15 évesen lett jobban ismert, amikor megkapta Katara szerepét Az utolsó léghajlító című, híresen rossz filmben. A filmet csúnyán lehúzták a kritikák – a Rotten Tomatoes-on mindössze 5%-ot kapott a film –, és Peltzet is Arany Málna-díjra (a legrosszabb mellékszereplő) jelölték, már csak azért is, mert fehérként kapta meg egy eredetileg inuit karakter szerepét.

Legelső filmszerepét a Kiskarácsony mindenáron című vígjátékban 11 évesen kapta.

Később szerepelt a Bates Motel című sorozatban is, illetve a Transformers: A kihalás kora című filmben, vagyis az még várat magára, hogy ne csak Brooklyn Beckham miatt, hanem színésznőként is megismerjék a nevét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon nicola (@nicolaannepeltz) által megosztott bejegyzés, Ápr 21., 2014, időpont: 2:04 (PDT időzóna szerint)

Vagy hogy ha nem is pasija, de ne is családja miatt ismerjék, ugyanis szülei is híresek. Anyja, Claudia Heffner modellkedett, apja Nelson Peltz pedig dollármilliárdos üzletember, a Sysco, a Madison Square Garden Company és a Procter & Gamble igazgatója, a Wendy’s elnöke, aki korábban a Heinz Company igazgatója is volt.

Nicola Peltznek összesen hét testvére van, egy lány és hat fiú. Bátyjai közül az egyik, Brad Peltz profi hokijátékos, Will Peltz pedig színész, aki húgánál is kevesebb ismert filmben szerepelt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon nicola (@nicolaannepeltz) által megosztott bejegyzés, Szept 11., 2016, időpont: 1:04 (PDT időzóna szerint)

Szerepelt Miley Cyrus 7 Things című videóklipjében.

2016-ban pedig Zayn Malik egyik klipjében is szerepelt, ami újabb bizonyíték arra, hogy a celebek világa elképesztően belterjes, ugyanis Malik épp Gigi Hadiddal várja első közös gyereküket, Hadid testvére pedig Anwar Hadid, akivel Peltz évekig együtt volt Beckham előtt.

Sőt, egy darabig járt Justin Bieberrel is, így Brooklyn Beckham közel sem az első ismert pasija.

Bár elvileg eredetileg színésznő, 2015-ben modellként vonult végig a párizsi divathéten Alexander Wang utolsó bemutatóján. Valószínűleg innen ismeri Cindy Crawford modell lányát, Kaia Gerbert is, aki lelkesen lájkolja Peltz minden fotóját Instagramon.

És ha már Instagram, nézzük mit tudunk meg Pelztről pár fotó alapján. Például hogy szereti a bőrdzsekit, mert minden második fotóján bőrdzsekiben van, időjárástól és napszaktól függetlenül.

Nagyon hasonlít az anyjára.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon nicola (@nicolaannepeltz) által megosztott bejegyzés, Máj 10., 2020, időpont: 10:37 (PDT időzóna szerint)

És szereti a Beckhamhez hasonló karakterű férfiakat, ugyanis képtelenség eldönteni, hogy az alábbi fotón – ami egyébként 2019 szeptemberében készült – Brooklyn Beckham látható, esetleg az exe, Anwar Hadid, vagy valaki teljesen más. Mindenesetre a képhez Peltz csak annyit írt: „Mi, egy fotón”.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon nicola (@nicolaannepeltz) által megosztott bejegyzés, Szept 12., 2019, időpont: 10:52 (PDT időzóna szerint)

Beckham családjával egyébként látványosan jóban van, már márciusban is posztolt egy olyan videót, amin Victoria Beckhammel együtt táncol.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon nicola (@nicolaannepeltz) által megosztott bejegyzés, Márc 8., 2020, időpont: 2:06 (PDT időzóna szerint)

Pár nappal később pedig kitett egy közös képet Brooklyn Beckham húgával.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon nicola (@nicolaannepeltz) által megosztott bejegyzés, Márc 12., 2020, időpont: 5:38 (PDT időzóna szerint)



Hogy az esküvőt mikor tartják, az egyelőre nem derült ki, de ha követik az átlagos esküvői hagyományokat, sanszos, hogy csak jövőre, valamikor 2021-ben nézhetünk paparazzi fotókat a Beckham-Peltz esküvőről.

Kiemelt kép: Instagram/Nicola Peltz