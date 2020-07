Szoftpornónak is elmenne a GQ címlapfotózásáról készült videó

Szoftpornónak is elmenne a GQ címlapfotózásáról készült videó

Hol több a ruha, hol kevesebb.

A magazin amerikai kiadásának legutóbbi címlapjához két rappert fotóztak. Saweetie és Quavo kevésbé ismertek itthon ezért elmondjuk, hogy ők egy pár, már két éve és ez a felvételeken is elég egyértelművé válik. A GQ ráadásul egy werkvideót is posztolt a címlapfotózásról, hogy mozgásban is lássuk őket.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon GQ (@gq) által megosztott bejegyzés, Júl 16., 2020, időpont: 9:26 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: GQ