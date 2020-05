A Bahamákon házasodtak össze.

Cindy Crawford Instagramon is megosztotta követőivel, hogy 22 éve házasodott össze férjével, Rande Gerberrel, akivel azóta is együtt vannak. Az esküvő szűk körben, a Bahamákon zajlott, amiről még egy fotót is posztolt Crawford. De hogy lehet, hogy két évtized alatt szinte ugyanúgy néz ki a modell?

Kiemelt kép: Instagram/@cindycrawford