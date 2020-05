Úgy néz ki, Schwarzenegger lánya gyereket vár Chris Pratt-től

Pár hete már él a pletyka, hogy Katherine Schwarzenegger gyereket vár Chris Pratt-től, legalábbis ezt állítja a People, ami lehozott néhány új fotót Schwarzenegger lányáról, amint kutyát sétáltatott. A képeken pedig tisztán látszik, hogy a hasa már eléggé megnőtt a terhességtől.

Ők egyelőre nem erősítették meg Pratt-tel, nem is biztos, hogy fogják:

