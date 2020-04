Aaron Carternek gyereke lesz, de mostanáig nem hitte el, hogy barátnője terhes

Most viszont ő erősítette meg a hírt.

Aaron Carter barátnője tényleg terhes, pedig múlt hónapban pont azért estek egymásnak, mert Carter nem hitte el, amikor Melanie Martin ezt mondta neki. Akkor úgy összekaptak, hogy a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia. Most úgy néz ki, hogy sikerült közös nevezőre jutniuk, mivel Carter Instagram élőzés közben jelentette be, hogy barátnőjével gyereket várnak.

Érkezik a baba. Az biztos, hogy nagyon elfoglalt apuka leszek. Ez a hivatalos bejelentés, gyerekünk lesz.

– mondta, majd arról beszélt, hogy szeretne igazán jó apa lenni, bár éppen most kezdett el pörögni a zenei karrierje.