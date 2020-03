Aaron Carter bárkinek elküldi a péniszéről készült fotót pár tízezer forintért

Egészen furcsa karrierív.

A Backstreet Boys-os Nick Carter öccsének, Aaron Carternek eddig is furcsa karrierje volt. Volt már gyereksztár, most éppen rapper, nemrég pedig regisztrált az OnlyFans nevű oldalra, ahol pénzért lehet az emberektől vásárolni szexuális tartalmú fotókat és videókat. A Queerty viszont azt írja, hogy ha valamiért feltétlenül pénzt akarunk áldozni Carter tartalmára, akkor számtalan csalódásban lehet részünk. Egyrészt egy-egy fotóért 50 és 125 dollár közti összegeket kér el, átszámolva forintba 14 ezer és 35 ezer között mozog az áruk. Kérdés, hogy kinek ér meg ennyit Aaron Carter? Ráadásul gyakran olyan fotókat, amikért pénzt kér, később ingyen is elérhetővé teszi a feliratkozóinak időnként. Sőt, a legújabb dolog, hogy 50 dollárért cserébe küldhetsz neki fotót, hogy pontozza. A hülyének is megéri! Ráadásul elvileg a barátnőjével közös a profil, de róla még nem töltött képet.

Kiemelt kép: Gabe Ginsberg/Getty Images