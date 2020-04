Lady Gaga adásban jött rá, hogy amúgy adásban van

Eléggé zűrzavarosra sikeredett a beszélgetés Lady Gaga és Jimmy Fallon között, aminek szerencsére mi is tanúi lehettünk. A műsorvezető, mielőtt felhívta Gagát telefonon, elmondta, hogy az énekesnőnek nagy bejelentése van, ám, mikor elindult a FaceTime beszélgetés, Gaga hadarni kezdett, hogy nagyon sajnálja, de most nem tud mégsem beszélgetni a műsorvezetővel majd ráeszmél, hogy egyébként adásban van.

Most nem tudok, Jimmy, nem tudok beszélni. Nagyon sajnálom. Csak, most nagyon furcsa az idő épp. Hello? Jimmy? Nem látlak! A tv-ben vagyok?