Szilágyi Szilvi a jó oldalát is látja a koronavírus-járványnak

Caramel felesége igyekszik pozitívan szemlélni az eseményeket, így azt is látja, hogy milyen előnyökkel jár a karantén.

Azt hiszem, ez a hét és az azutáni is Szofival és magammal fog telni…. Nem panaszkodhatom most arra, hogy nincs elég »én időm« vagy a családommal lenni! Most aztán tényleg minőségi időt tölthetünk magunkkal és a családunkkal, a természet egy picit fellélegzik, most minden lelassul! Rajtunk múlik, mit hozunk ki ebből a nem mindennapi élet helyzetből. Szeress, légy hálás és boldog