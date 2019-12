Ha azt mondanák, hogy ikrek, azt is elhinnénk.

Bármennyire is úgy tűnik első, sőt második, de akár harmadik ránézésre is, az alábbi képen nem Molnár Ferenc Caramel felesége, Szilágyi Szilvia látható, hanem Szilágyi húga, aki most lett jógaoktató, és nővére ennek örömére osztotta meg róla az alábbi képet.

View this post on Instagram A post shared by Szilvia Szilágyi Molnár (@sylviszilagyi) on Dec 30, 2019 at 2:22am PST

Ez amúgy egy tökjó hír, mármint hogy jógaoktató lett, de annak sokkal jobban örülünk, hogy kiderült, Szilágyinak van egy hasonmása.

Kiemelt kép: Instagram/Szilágyi Szilvia