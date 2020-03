Koronavírus: Hient nem érdekli a New York-i oktatási rendszer, nem akarja veszélyeztetni diákjait

Bronxban oktat éneket a legszegényebb környékek egyikén.

A Megasztárból megismert Hien már egy ideje New Yorkban él, ahol többfajta munkát is végez (nemrég egy komoly zenei pályázatot is elnyert készülő albumához): az egyik ezek közül, hogy éneket oktat a város legszegényebb részeiben, például Bronx gettó negyedében. Hien az Instagram-sztorijai között számolt be arról, hogy miképp határozza meg például tanítását a koronavírus.

Mint írta, csak azokat a sulikat zárták be Bronxban, ahol pozitív a gyerekek koronavírusos tesztje, de ő ennek ellenére sem megy dolgozni:

Én viszont tanárként úgy döntöttem, otthon maradok a két hétben. Nemcsak magam miatt, de a többiek érdekében is. Megszakad a szívem a diákjaimért

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Instagram.com/hien999