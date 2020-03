Opitz Barbi koronavírus elleni tanácsait nem biztos, hogy érdemes megfogadni

Ahj drágáim féltelek titeket!🥺Nagyon vigyázzatok magatokra, most jóval nagyobb dózisban fogyasszatok vitaminokat! Igyatok 3%-os hidrogén-peroxidos vizet (1-2 csepp egy pohár vízbe a 3%-os hidrogén-peroxidból), nagyon jó védőpajzs! Ha tehetitek, kerüljétek a tömeget, rendszeresen használjatok kézfertőtlenítőt!💕

– olvasható Opitz Barbi énekesnő legújabb Instagram-posztjában, amelyben arra is kitért, hogy természetesen az ő fellépéseinek is lőttek egy időre, de remélhetőleg hamarosan újra találkozni tud majd rajongóival.

De álljunk meg egy pillanatra: hidrogén-peroxidos vizet ajánl az énekesnő „nagyon jó védőpajzsként”. A szerről hosszú évek óta hallani híreket a közösségi médiás posztokból, ám a HáziPatika.com cikke alapján

nem beszélhetünk védőpajzsról, sőt, kifejezetten veszélyes ilyesmit a szervezetbe vinni.

Mint ahogy Veszélyes csodaszer kering a neten című írásukban olvasható, újabban az AIDS, a rák és egyéb súlyos betegségek kezelésére ajánlják a szert bizonyos oldalak, pedig semmilyen gyógyító hatása nincs:

Abszolút hatástalan a hidrogén-peroxid elfogyasztása, ráadásul rendkívül veszélyes is. Ennek oka, hogy a kataláz hatására a molekula vízzé és oxigéngázzá bomlik le a szervezetben. Az oxigén a bélrendszerből nagy mennyiségben felszívódik, majd a vérkeringésbe kerülve buborékokat formál. Ezek a buborékok elzárhatják az ereket, ezáltal súlyosabb esetben akár szélütést vagy szívrohamot is okozhatnak. Csak az Egyesült Államokban háromszáz hidrogén-peroxid okozta mérgezést regisztráltak 2001 és 2011 között, ezek közül pedig húsz esetben a beteg meg is halt vagy rokkanttá vált. Tömény hidrogén-peroxid esetén a veszélyes dózis cseppekben mérhető