Hiennek két munkahelye is van New Yorkban

Emellett pedig próbál egy saját lemezt is összehozni.

Hien saját magát és bátyját is megmutatta egy gyerekkori fotón

A Megasztárban felfedezett Hien idén diplomázott le az amerikai zenei egyetemen, most pedig New Yorkban él, ahol két helyen is dolgozik. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy egyiket se csak a megélhetés miatt csinálja.

Hien lediplomázott a bostoni Berklee Zeneakadémián Még a cseresznyevirág fákat is megtalálták a fotózáshoz.

Heti 2 napban reklámzeneszerzéssel foglalkozom a Butter production house csapatában. Emellett felhasználói élmény (UX/UI) projekteknek vagyok a sound designere. A Butter gyönyörű soho-i (Manhattan) stúdiójában olyan márkáknak írunk zenét, mint a Lexus, Google, Samsung, Maybelline. 2 séf főz ránk isteni kajákat: tonhal sashimi, sült bárány, pekingi kacsa, homár leves és még sorolhatnám

– kezdte közösségi oldalán az énekesnő.

2 másik napon pedig zenetanár vagyok New York legszegényebb iskoláiban, a Bronx gettó negyedeiben. Vannak olyan diákjaink, akik a hajléktalanszállóból járnak be iskolába mindennap. Annyi szeretetet kapok tőlük, imádom ezeket a gyerekeket! ETM, a nonprofit szervezet, akiknek dolgozom, olyan iskoláknak nyújt zeneoktatást, ahol egyébként anyagi okok miatt művészeti oktatás nem lenne. Az időm hátralévő részében pedig az új lemezanyagon dolgozom csodás szerző- és producertársakkal.

