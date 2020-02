Mr. Missh hirtelen felindulásból szidta az erdélyieket

A néhány nappal ezelőtti balhé miatt mentegetőzik még mindig Mr. Missh. Egy székelyudvarhelyi klubban volt fellépése a hétvégén, ahol kapott egy ütést, ezt követően pedig egy kalap alá vett mindenkit és elhordta Erdélyt, illetve a helyi rendőröket. Most InstaStoryban kért elnézést.

Ittas voltam és feldúlt. Hirtelen felindulásból mondtam azt, amit mondtam és sajnálom. Nyilván nem így gondolom, amit mondtam. Sok erdélyi hallgatóm van és barátom. Sőt, apukám is ott született, mamámék is ott élnek. A rendőrségre tett kijelentésemért is elnézést kérek! A történtekért vállalom a felelősséget és köszönöm, hogy a viselkedésemhez képest az udvarhelyi rendőrség segítőkész volt