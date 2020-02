Adele is elveszti az eszét a táncparketten, ha Beyoncé szól

Ki nem így reagál, ha felcsendül a Crazy In Love?

Adele is hivatalos volt Laura Dockrill brit író esküvőjére, a buliról pedig videók is készültek. Természetesen ha meghívod a lagzidra az énekesnőt, akkor nyilván színpadra fog pattanni énekelni, ahogy azt a felvételek is bizonyítják.

Adele casually showing her outstanding vocal capacity at Laura Dockrill’s wedding party that took place today. pic.twitter.com/9uPbLUxaxC — Adele Daily (@adeledailynet) 2020. február 16.

De akad egy videó a lagziról, amivel könnyű azonosulni, hisz ha egy buliban felcsendül a Crazy In Love Beyoncétől és Jay-Z-től, akkor mindenki elveszti általában az eszét, és Adele sem kivétel. Gyakorlatilag felordított, ahogy elindult a szám, de ki nem tette már ezt legalább egyszer életében? Na ugye!

Adele freaking out with Beyonce’s “Crazy In Love” today at Laura Dockrill’s wedding party. pic.twitter.com/Jw2gpzLHvg — Adele Daily (@adeledailynet) 2020. február 15.

Kiemelt kép: Instagram / @adele