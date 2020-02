Lana Condor egy egész közérten át kémkedett David Beckham után

A fiúknak, akiket szerettem sztárja azt gondolta, diszkrét, de nem volt az.

Hamarosan bemutatják a Netflix általunk is dicsért, nagy sikerű romantikus komédiájának, A fiúknak, akiket valaha szerettemnek (To All the Boys I’ve Loved Before) a folytatását A fiúknak – Utóirat: Még mindig szeretlek címmel.

Ettől a tinifilmtől és annak főszereplőjétől azonnal felrobban a méhe Nagyon gyorsan jegyezze meg mindenki a Noah Centineo nevet, de előtte nézze meg a filmet is!

Ennek kapcsán Lana Condor, a film sztárja James Corden műsorában volt promózni a folytatást, ennek kapcsán pedig elmesélte, hogy egyszer egy menő közértben meglátta vásárolni David Beckhamet. Nagy rajongójaként úgy döntött, nyomába ered és az egész bolton át oson utána. Azt hitte, hogy diszkréten csinálja és fel sem tűnik az exlabdarúgónak, hogy valaki követi, de természetesen észrevette, úgyhogy megkérdezte Condort egy ponton, hogy szeretne-e fotót vele. Condor elmondta, hogy mióta a romkomja miatt ő is híres, már tudja, hogy kicsit sem volt diszkrét, mivel a másik oldalról nézve nagyon feltűnő, ha az embert követi egy rajongója.

Azt is elmesélte, hogy akkor realizálta, hogy híres lett a Netflix filmje után, amikor szokásos módon meztelenül ment szaunázni egy konditeremben, ahogy szokott, mire váratlanul egy halom lányrajongója be ment hozzá körberajongani, miközben ő éppen pucér és takargatja magát.

