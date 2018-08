Ettől a tinifilmtől és annak főszereplőjétől azonnal felrobban a méhe

Alig egy hete mutatták be A fiúknak, akiket valaha szerettem (To All the Boys I’ve Loved Before) című filmet, egy végre tényleg nézhető és kedves tini-romkomot, amit kivétel nélkül mindenhol agyondicsértek eddig, főszereplői pedig pár nap alatt akkora celebek lettek, hogy azt valószínűleg még fel sem fogták. De miért kapták fel ennyire ezt a filmet?

2014-ben jelent meg Jenny Han könyve A fiúknak, akiket valaha szerettem címmel, amit írója saját bevallása szerint egy modern kori klasszikusnak szánt, egy olyan szerethető főszereplővel, akivel mindenki szívesen azonosul. Han több stúdióval és rendezővel is leült tárgyalni, azok viszont többnyire egy fehér, amerikai lányt akartak megtenni a sztori főszereplőjének, miközben a könyvben Lara Jean Covey és testvérei koreai anyától és amerikai apától születtek. Végül Will Smith produkciós cégével, az Overbrook Entertainmenttel sikerült megállapodnia, a filmet pedig a Netflixen mutatták be augusztus 17-én. Az azóta eltelt alig egy hét alatt a főszereplők egészen elképesztően népszerűek lettek, Lana Condor és Noah Centineo nevét már most érdemes megjegyezni.

Pláne utóbbiét, akit több mint kétszer annyian, közel 3 és fél millióan követnek Instagramon, mint Condort.

Mondjuk ezen nem kell csodálkozni, mert a 22 éves Centineo tényleg pofátlanul jóképű, illetve filmbéli karaktere is pont olyan, amilyenre minden tinilány vágyik gimnázium alatt. Bár a legnagyobb ismertséget most, ezzel a filmmel érte el, Noah Centineónak közel sem ez az első nagyobb munkája. Évek óta lehet látni a zömében szintén tinédzserekről szóló The Fosters című sorozatban, sőt szerepelt Camila Cabello rommá játszott Havana című vidóklipjében is.

Ezeken felül jelenleg négy bemutatandó filmje is van – közülük az egyiket tejesen mellékesen Jackie Chan rendezi –, amik javarészt szintén tini romokomok, vagyis nagyon úgy néz ki, hogy Noah Centineo az lesz a 2010-es és 2020-as éveknek, ami az ezredfordulónak volt Freddie Prinze Jr., vagy a 80-as éveknek Eric Stoltz, esetleg Andrew McCarthy. A fiúknak, akiket valaha szerettem tényleg annyira jól sikerült, hogy simán elképzelhető, hogy egy-két évtized múlva ugyanolyan kult-tinifilm lesz, mint az Álmodj rózsaszínt, a Nulladik óra, vagyis lényegében az összes John Hughes-féle tinifilm, illetve mint az olyan ezredfordulós romkomok, mint A csaj nem jár egyedül, vagy a 10 dolog amit utálok benned.

Alig pár nappal a bemutató után Noah Centineo, pontosabban karaktere, Peter Kavinsky letarolta a netet és gyakorlatilag azonnal mémesedett is.

Igaz, ezek mind erősen spoileresek,

szóval aki meg akarja még nézni a filmet és elhiszi, hogy az nem egy kiszámítható cukiság, az most egy picit ne nézzen ide.

