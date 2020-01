Will Smith rájött, hogy nem jobb Tom Cruise-nál

Pedig azt gondolta, de elég volt két akciójelenet hozzá, hogy meggondolja magát.

Will Smith Jimmy Fallon műsorának vendége volt, ahol szóba került a jövő héten érkező Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk is, amiről elmondta a sztár, hogy azért vállalta el, mert úgy érezte, ez most egy olyan folytatás lesz, ami nem csak egy újabb bőrt húz le egy népszerű szériáról, hanem külön filmként is megállja majd a helyét. Meglepően őszinte volt egyébként, elmondta, hogy nem túl elégedett azokkal a folytatásokkal, amikben szerepelt, kiemelte a Men In Blacket, szerinte se lettek jók a folytatásai. Szót ejtett továbbá a forgatásról is, ahol meg akarta csinálni kaszkadőr nélkül a saját akciójeleneteit, mert azt gondolta, hogy ha Tom Cruise meg tudja csinálni, akkor ő is, mert jobb Tom Cruise-nál. Cruise ugyanis híres arról, hogy bevállal egy halom veszélyes dolgot a filmjeiben, amit általában a kaszkadőrök szoktak csinálni alapesetben. Smith végül a második jelenete után kénytelen volt bevallani magának is, hogy mégsem jobb Tom Cruise-nál, nem gondolta át alaposan, hogy mire vállalkozott.

Kiemelt kép: YouTube