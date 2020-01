Britney Spears megmutatta az intim tetoválását

A fotó viszont közelről sem szexi.

Mintha az énekesnő élete egy ideje megint nem lenne sínen. A rajongói legalábbis ezért aggódnak a közösségi médiás megjelenései miatt.

Britney Spears most egy bikinis fotót posztolt magáról, amin még a bugyiját is letolta kicsit, hogy a tetoválásai is látszódjanak. A kommentelők mégsem ennél a részletnél ragadtak le. Sokan azért kezdtek el könyörögni neki, hogy felejtse el a szemsminkjét, ami a vélemények szerint rendszeresen úgy néz ki, mintha napok óta viselné.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Jan 9., 2020, időpont: 8:17 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@britneyspears