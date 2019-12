Ez a kávéfőző állítólag úgy szól, mint egy Britney Spears-szám

Az internet az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, már csak azért is, mert ennek köszönhetően jutott el a világon mindenkihez

A Kávéfőző, Aminek Olyan A Hangja, Mint Britney Spears Stronger Című Számának.

A BuzzFeednél találtunk rá arra a videóra, amit december 27-én posztolt valaki a Twitterre, mondván, hogy a hotelben, ahol megszállt, a kávéfőzőnek olyan a hangja, mint Britney Spears Stronger című számában az intro-rész.

Mármint:

the coffee machine at my hotel sounds just like the intro to “stronger” by britney spears pic.twitter.com/Mfi1R83Ww3

— sam 🐝 (@saaasdfghjkl) December 27, 2019