Czibók László: Hadd kritizáljanak a mamahotel sarkából

Czibók László YouTube-csatornáján mostanság elég különös dolgok történnek. A videóst – akivel korábban mi is interjúztunk – nagy mennyiségű kritika éri a mindennapokban, rendszerint olyan profilokról, amelyek kifigurázzák a hetvenezredik feliratkozó felé tartó Czibókot. Nézzük időrendben, hogy miként jutottunk el eddig a cikkig:

Amikor Czibókkal interjúztunk májusban, rákérdeztünk, lát-e arra sanszot, hogy kifogyjon a videóötletekből – akkor azt mondta, maximum időhiányból akadhatnak problémák. A YouTube-os kommentkultúra is szóba került a videói alól, ami már akkoriban is szélsőséges volt, Czibók pedig úgy fogalmazott:

Azóta kevés kivétellel minden nap ugyanakkor tölt fel videót, így lényegében napi műsornak tekinthető a munkája. A videók témája általában a napi történésekből születik, legyen szó az X-Faktor némelyik viccesebb produkciójáról vagy Erdoğan budapesti látogatásáról, ami a fél várost megbénította. Ahogy a legtöbb tízezernél több feliratkozóval rendelkező csatorna életében, úgy Czibóknál is megjelentek szponzorált tartalmak, amelyek beépültek a videókba. A korábban szinte csak az autójában sztorizgató videós szélesítette a csatornát: utazások, étteremkritikák, sőt ennél személyesebb témák is a nézők elé kerültek.

A videókon mostanság megnőtt a diszlájkok száma, sokszor pár másodperccel azután, hogy felkerült egy 10-20 perces tartalom, vagyis lehetetlen, hogy az illető a valós tartalom miatt nyomjon a lefelé mutató hüvelykujjra. Pontos véleményt csak azoktól tudunk, akik kommentet is hagynak – nézzük, mik a leggyakrabban felrótt témák:

Mivel a videós nem hajlandó komolyabban konfrontálódni a sokszor személyeskedő kommentekkel támadó profilokkal, kevésszer reagál ezekre a mondatokra. Ha mégis, abból videó készül, ahol elmondja: szerinte ezek az emberek csak az interneten hangosak, szemtől szembe képtelenek lennének odaállni elé, pedig ő nyitott bárkinek a véleményére, ha azt értelmes keretek között tudja megfogalmazni.

Miután érdemi változás nem történt, és a Czibók személyét célzott kommentek se tűntek el, különböző álprofilok jelentek meg a videós nevével ellátva, erősen kifigurázva őt. Ilyen volt például az a felhasználó, aki Czibók macskájának nevezte el magát, így szórva oda nem illő szavakat a videók alá. A kommentek megsokszorozódtak, manapság pedig úgy áll a helyzet,

csak szarkasztikus, Czibók személyét előtérbe helyező kommenteket találunk, amik az adott témákra szinte nem is reagálnak.

Ez abban csúcsosodott ki, hogy felkerült a netre egy jól láthatóan szerkesztett fénykép, ahol Czibók fegyvert fog a saját háziállatára, miközben a feje felett az a felirat díszeleg: „Like vagy lelövöm Artúrt!”. A kép készítője ezután elküldte egy állatvédelmi szervezetnek, azok pedig rendesen bekajálva a dolgot megosztották több mint százezer lájkolóval rendelkező közösségi médiás profiljukon. Mindezt tették úgy, hogy erőteljesen nekimentek Czibóknak: ahogy fogalmaztak, „még egy igazi beteg, egy lájkvadász youtuber”, akit ne kövessen tovább senki, sőt kérjen elnézést az internettől.



A poszt nagyot ment a Facebookon, később feleszméltek, hogy kamu a fotó, így a fentebb látható formában elnézést kértek Czibóktól, aki aztán videót is készített arról, hogy neki az elnézés nem elég, becsületsértés és rágalmazás miatt feljelentést fontolgat.

Megkerestük a videóst, hogy mit szól ehhez a sok indulathoz, amit a videói generálnak. Azt mondja, van abban valamennyi igazság, amit a kommentelői írnak, például előfordul, hogy ellentmond magának, azt viszont nem a hozzászólók fogják eldönteni, hogy valamiről lesz-e szponzorált videó, avagy sem.

– meséli Czibók, aki arra gyanakszik, sokszor ugyanazok a személyek vannak a felhasználónevek mögött.

A csatorna életében még nyáron tűnt fel egy magyar származású üzletember, aki olyan jól szórakozott a kommenteken, hogy felajánlott Czibóknak egy kéthetes spanyolországi nyaralást az egyik apartmanjában, cserébe még azt sem kérte, hogy a videós promózza a helyet. Ez sem tetszett különösebben a kommentszekciónak, szinte az összes külföldről készült videót ellátták különböző megjegyzésekkel.

„Nem esnek jól az embernek az ilyen szövegek, de megtanultam velük együtt élni. Akárkivel találkoztam eddig, a szemembe egy rossz szót nem mondott, ezért nem tartom relevánsnak, amit művelnek a videók alatt” – vallja Czibók, aki teljesen tisztában van a YouTube-on tevékenykedő ál-Czibók-profilokkal, de szerinte ezek az emberek azt sem fogják fel, hogy neki csinálnak marketingértéket.

A nagy port kavaró photoshopolt képről is megvan a véleménye, de nem tesz feljelentést sem az állatvédelmi szervezet, sem a kép készítője felé, hiába a becsületsértés gyanúja. A szervezet szerinte sok jó dolgot tesz az állatokért, nem akar „beleszarni a munkájukba”, sőt, közös videót is tervezget velük működésük okán.

Megkeresett a kép készítője, hogy ő nem úgy gondolta az egészet, csak poénnak szánta. Mondtam is, ha ekkora király, hogy ilyen képpel gúnyolódsz rajtam, mitől szart be? Férfinek kell lenni ilyenkor is. Az is megkeresett, aki az oldalnak továbbította a képet, méghozzá azzal az üzenettel, hogy »reméli, jól szájba basszák a vén gecit«. Írt, hogy nem úgy gondolta, mentegetőzött össze-vissza