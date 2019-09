Lizzo azért vetkőzik bikinire, mert szexi, nem pedig bátor

Mivel már februárban megírtuk, hogy Lizzo lesz 2019 kedvence, így nyilván már senkinek sem kell bemutatni az énekesnőt, akiről napi szinten jelennek meg cikkek. De ha valamiért az elmúlt hónapokat egy kő alatt töltötted, vagy lemondtad az internet-előfizetésed, itt az idő, hogy megtudd róla a 9 legfontosabb dolgot.

1.

Lehet, hogy a világ nagy része csak idén fedezte fel magának, de Lizzo már rég a legmenőbbek közé tartozik, már csak azért is, mert 2014-ben közreműködött Prince albumán – énekelt a Boytrouble című számban.

2.

Nem lehet elégszer leírni, mennyire fontos műsor a RuPaul’s Drag Race, mert ennél jobban egy sorozat sem mutatja önmagunk elfogadását és szeretetét. Nem véletlen, hogy a tizedik évad egyik részében Lizzo volt a vendégzsűri, és a két kiesőnek is az ő dalára kellett táncolnia.

3.

Elképesztő mennyiségű film és sorozat használta már fel a zenéjét. Lehetett hallani a Someone Great című filmben, a szörnyű magyar címet kapott Szűzörségben, a Boldog halálnapot!-ban, a Rossz anyák karácsonyában és Amy Schumer vígjátékában, a Túl szexi lányban.

4.

Érthetően sokan várják a Hustlers – magyarul sajnos A Wall Street pillangói – című filmet, amiben Jennifer Lopez és Cardi B sztrippereket alakítanak. Na, Lizzo ebben a filmben is szerepel.

5.

Rengeteg indie hip-hop együttes alapítója volt, vagyis évek óta nagyon benne van a zenei életben, és egyáltalán nem csak a saját karrierjével foglalkozott.

Sőt, itt egy hét évvel ezelőtti felvétel, ami közel sem a ma ismert Lizzót mutatja.

6.

Bár hónapokkal ezelőtt már megírtuk, hogy fuvolázik, muszáj minden egyes alkalommal felhívni erre a figyelmet, mert sokan a mai napig nem hiszik el, hogy ilyen hang és tehetség mellett még ez is megy neki.

7.

Már Beyoncé is az ő zenéjére bulizik. De tényleg, nemrég az énekesnő egy koncertjén Philadelphiában Beyoncé is ott volt, erről Lizzo fotókat is posztolt Twitterére.

8.

Rihanna pedig az énekesnő MTV VMA-s fellépése után olyan keményen fogalmazott vele kapcsolatban, hogy azt inkább csak linkelném most.

9.

Az énekesnőt mindenki a body positivity egyik vezető arcának kiáltotta ki, ezzel kapcsolatban azonban nemrég azt nyilatkozta a Glamournak, hogy nem feltétlenül tetszik neki ez a cím.

Amikor az emberek ránéznek a testemre, azt mondják, »Úristen, milyen bátor!«, de közben nem, nem vagyok az. Egyszerűen csak ez vagyok én. Szexi vagyok, nem bátor. Ha Anne Hathawayt meglátod bikiniben egy óriásplakáton, nem neveznéd őt bátornak. Azt hiszem, ez egy erős kettős mérce a nőkkel kapcsolatban. Nem szeretem, amikor azt hiszik, hogy nehezemre esik szépnek látni magamat. Nem szeretem, amikor sokkot kapnak ettől.

Kiemelt kép: Instagram/Lizzo