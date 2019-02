2019 új kedvence twerkelve fuvolázik és látványosan szereti önmagát

Ha szembejön egy újabb énekesnő, aki rappel, miközben előszeretettel twerkel, vagyis rázza a fenekét is, már nincs olyan ember aki erre felkapná a fejét, mert kismillió ilyen van, kezdve Nicki Minaj-zsal vagy Cardi B-vel. De ha ez az énekesnő rappelés meg twerkelés közben még fuvolázik is, az már mindjárt sokkal érdekesebb, nem?

Egy fuvolistáról minden eszébe jut az embernek, csak az nem, hogy legújabb szerzeményét egy sztriptízklubban mutatja be, miután rázta egy kicsit a seggét a közönségnek egy rúdnak támaszkodva. Márpedig ez történt Lizzóval, akiről a Rolling Stone magazin is azt írta, hogy olyan előadó, akit idén mindenkinek és mindenképpen meg kell ismernie, szóval itt az idő foglalkozni a twerkelő, fuvolázó és rappelő énekesnővel, aki nem utolsó sorban nem csak elfogadja, de nagyon is szereti magát.

A minneapolisi Lizzo összes dala gyakorlatilag arról szól, hogy legyél nagyon boldog és érezd jól magad a saját bőrödben. Nagyon röviden ennyi a lényege a fenti Juice-nak is, ami a Rolling Stone szerint nagy eséllyel lehet 2019 Uptown Funk-ja.

Mivel leginkább énekesnőként próbál érvényesülni, sokan meglepődnek, amikor kiderül, hogy Lizzo – akit polgári nevén egyébként Melissa Jeffersonnak hívnak – fuvolázni is tud. Pedig tíz éves kora óta, vagyis már húsz éves játszik a hangszeren, és a Houston-i Egyetemre is zenei ösztöndíjjal került be. Fuvolájának pedig, amit Sasha Flute-nak hív (Beyoncé albuma, a Sasha Fierce után elnevezve), külön Instagram-oldala is van.

Ahhoz képest, hogy Lizzónak már két albuma is megjelent – 2013-ban a Lizzobangers és 2015-ben a Big Grrrl Small World – valamiért csak most kapták fel, persze teljesen véletlenül épp időben, a tavasszal megjelenő albuma előtt. Ezt javarészt Ellen DeGeneresnek köszönheti, mert miután fellépett a műsorában, videója nagyon hamar nagyon nagy nézettséget produkált, azóta pedig már a New York magazinhoz tartozó Cut címlapján is szerepelt.

A lapnak adott interjúban Lizzo arról is beszélt, hogy bár valóban van szerződése a Khloé Kardashian alapította Good American márkával, ami farmert és edzőruhákat kínál tényleg minden méretű és formájú nőnek, és tényleg nagyon body positive a világfelfogása, így dalai is,

de túlzásnak érzi, hogy úgy néznek rá, mint egy testképpozitív Dove-reklámra.

Nem szeretném magam beskatulyázni egy ilyen címke alá. Nem csak erről szól a létezésem. Ez a sok hashtag, ami arról akarja meggyőzni az embereket, hogy jól néznek ki úgy, ahogy vannak… Nem őrültség? Ha azt mondom, hogy szeretem magam, mások máris azt mondják, »Úristen, milyen bátor«! Miért is? Én csak annyit mondtam, hogy szeretem magam. Ha ennek a mozgalomnak vége, akkor sem lesz belőlem vékony, fehér nő. Akkor is kövér és fekete leszek. Ez az egész csak egy trend része, ami elvárja, hogy mindenki vakon szeresse önmagát. De ez nem igazi szeretet

– mondta a Cutnak Lizzo, aki eddig is nyíltan kezelte a magánéletét érintő dolgokat. Például hogy mennyi munkát fektetett magába, hogy terápiára jár, és hogy mennyit kellett dolgoznia anyjával való kapcsolatán.

Persze ettől függetlenül boldogan hirdeti, hogy szereti magát, amivel akaratlanul is arra inspirál másokat, hogy szintén szeressék önmagukat, hisz nem minden nap készülnek túlsúlyos, fekete nőkről aligruhás fotók, amiket aztán egy magazin oldalain láthatunk. Utóbbit maga Lizzo is hangsúlyozta Instagramján, amikor az alábbi videót a következő szöveggel posztolta ki:

Tudom, hogy most tettem ki ezt a képet, de tudnotok kell, hogy a nagy fekete seggem két oldalt is kapott a New York magazinban!

De nemcsak a fentiekből sejthetjük, hogy túlárad az önbizalom Lizzóban, hisz saját bevallása szerint új lemeze olyan, mintha Aretha Franklin kiadott volna 2019-ben egy menő rap-albumot. Ezek után pedig már tényleg ne érjen senkit váratlanul az a mondat a szájából, hogy:

Zenei ikon leszek.

Kiemelt kép: Instagram/Lizzo