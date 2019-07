Channing Tatum távoltartási végzést kért egy tíz napig az otthonában élő nő ellen

És nem Jessie J-ről van szó.

Legutóbb arról írtunk, Halle Berry egyik Los Angeles-i otthonába illegálisan beköltözött egy férfi, majd miután a színésznő kertészei észrevették, míg a betörő hívott rendőrt, hogy elzavarja a dolgozókat.

Hasonló dolog történt Channing Tatummel is, miután

egy nő betört a színész hollywoodi otthonába, és 10 napig ott is élt. Tatum asszisztense vette észre egyébként az illegális behatolót, majd azonnal hívta is a rendőrséget.

A színész később távoltartási végzést nyújtott be a betörő ellen, akit a rendőrök őrizetbe is vettek. Tatum azt is elmondta feljelentésében, hogy a nő tavaly novemberben egy levelet is küldött neki, amiben arról írt, hogy tíz évvel ezelőtt találkoztak állítólag, és a színész akkor figyelte őt.

Úgy tudni, a távoltartási végzés kiterjed a színész exfeleségére, Jenna Dewanre és a lányukra is. Arról nincsenek információk, mi a helyzet Jessie J-vel, aki jelenleg Tatum barátnője.

