Beyoncé apja azt mondja, ha lánya bőrszíne sötétebb volna, biztosan nem lenne ilyen sikeres

Meglehetősen erős állításokat vázolt fel egy interjúban Mathew Knowles, aki amúgy Beyoncé apja. Ugyanis úgy fogalmazott,

ha lányának sötétebb bőrszíne volna, az veszélyeztetné a zenei sikerességét is:

A zeneiparban még mindig van szegregáció. A popzenét játszó rádióknak van egy elképzelésük a szépségről. Ugyanezt akarják hallatni a zenékben is. Ha visszanézel a múltba, még Whitney Houston képeit is retustálták: világosítottak az arcán. Ez egy látásmód, ha világosabb vagy, okosabb is, gazdasági szempontból is szerencsésebb – ez a világ minden táján érvényes, még a feketéknél is. Azt hiszem, a lányom sikerességét is befolyásolta volna, ha sötétebb volna a bőre