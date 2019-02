A botrányhős amerikai színésznő, Bella Thorne ismét kamerák elé lépett, ezúttal testvérével, Dani Thorne-nal (aki amúgy 26 éves). A New York-i Divathét miatt érkezett a városba, ahol egy nagy partin vettek részt. Az esemény helyszínét persze ellepték a fotósok, a 21 éves színésznőt is egyből kamerák közé fogták. Az még mindig jól látható, hogy Bella Thorne nem akar szőrteleníteni, amivel persze nincs is baj, ha neki így tetszik:

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic